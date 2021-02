Koronavírus-járvány

Szerbia további majdnem 2,5 millió adag oltást vásárol a Pfizertől

Az országban már meghaladta az egymilliót a koronavírus elleni felhasznált oltóanyagok száma, a vakcinák mintegy negyedét már az újraoltásra használták. 2021.02.20 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerbiába az idei év második negyedévében 1,2 millió adag Pfizer/BioNTech-oltás érkezik, a harmadik negyedévben pedig további 1,19 millió vakcinát vásárol a nyugat-balkáni ország az amerikai gyógyszercégtől - jelentette be Zlatibor Loncar szerb egészségügyi miniszter arról beszélve, mit tartalmaz a szerb kormány és a Pfizer között a napokban aláírt szerződés.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma szombatra Szerbiában 2632-vel 431 680-ra, Koszovóban 340-nel 65 690-re, Észak-Macedóniában 415-tel 98 618-ra, Montenegróban 454-gyel 71 112-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 402-vel 127 590-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 14-gyel 4306-ra, Koszovóban tízzel 1568-ra, Észak-Macedóniában 19-cel 3037-re, Montenegróban hattal 937-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 17-tel 5069-re nőtt.



Szerbiában már meghaladta az egymilliót a koronavírus elleni felhasznált oltóanyagok száma, a vakcinák mintegy negyedét már az újraoltásra használták.



A hivatalos adatok szerint eddig több mint 1 111 000 adag oltóanyagot használtak fel. A legtöbben a kínai Sinopharm vakcináját kapták meg a nyugat-balkáni országban. A második helyen az orosz Szputnyik V áll, míg a legkevesebb adagot a német-amerikai Pfizer/BioNTech oltásából használták fel. Szerbiában a svéd-brit AstraZeneca oltóanyagát is engedélyezték már, ám ezzel eddig még senkit nem oltottak be.