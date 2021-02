Állati

Színes kutyák rejtélye foglalkoztatja az orosz hatóságokat

Két oroszországi ipartelepen, egymástól több száz kilométerre fekvő helyen felbukkant színes bundájú kutyák rejtélye foglalkoztatja az orosz közvéleményt és a hatóságokat immár több mint egy hete. 2021.02.19 19:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elsőként kék szőrű kóbor kutyák tűntek fel a Moszkvától 370 kilométerre keletre fekvő Dzerzsinszkben. A kék kutyák - amelyekből összesen hetet számoltak össze - egy elhagyatott üveggyár környékén bóklásztak, a róluk készült felvételek február 11-én kezdték bejárni a közösségi médiát.



A kék kutyákat február 13-án elvitték egy Nyizsnij Novgorod-i állatklinikára, ahol vér- és székletmintát vettek tőlük, bundájukon kék festék nyomait mutatták ki. Bár az állatok egészségesnek látszanak és jó étvággyal esznek, egyesek attól tartanak, hogy valamilyen mérgező vegyianyag, például rézszulfát okozta a színváltozást. Feltételezik, hogy az állatok az ipartelepen hagyott festékben hemperegtek. A használaton kívüli üzemben valaha plexiüveget és nitrogén-cianidot gyártottak.



Csütörtökön Podolszkban, egy Moszkvától 37 kilométerre délre fekvő iparvárosban bukkantak fel élénkzöld bundájú kutyák. A régió egy minisztere szerint a zöld kóbor ebeket egy olyan raktár közelében látták, ahol korábban zöld festékport tároltak.



Az orosz közösségi médiában egyesek azon véleményüknek adtak hangot, hogy a podolszki kutyákat talán valaki tréfából festette zöldre, miután a dzserzsinszki kék kutyák olyan nagy figyelmet kaptak, közülük némelyet mindjárt örökbe is fogadtak.



A zöld kutyákat jelenleg is vizsgálják, az eddigi eredmények szerint azok is egészségesek és barátságosak, színük megváltozásának okát még nem állapították meg egyértelműen. A kutyákat végül újra szabadon engedik, ha bebizonyosodik, hogy egészségesek.



Bármi legyen is végül a furcsa jelenség oka, a színes kutyák rejtélye felhívja a figyelmet arra, hogy továbbra is vegyi környezetszennyezés veszélyét hordozzák Oroszországban a régi ipari üzemek, amelyek részint a kommunista rendszer örökségeként maradtak hátra - írja pénteki beszámolójában a BBC.

Blue stray dogs spotted on Russia streets next to the largest acrylic manufacturer in Dzerzhinsk. $doge pic.twitter.com/HFGQ3mxPrG — Wallstreetbets (@russian_market) February 11, 2021