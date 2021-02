Koronavírus-járvány

Lengyelországban újból felgyorsult a járvány terjedése

Lengyelországban újból felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, az adatok azt mutatják, hogy harmadik hullámról lehet beszélni - mondta pénteki sajtóértekezletén Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter.



Niedzielski szerint már tartós növekedési tendenciáról lehet beszélni, miután e héten az új fertőződések napi átlaga meghaladta 6,5 ezret, míg múlt héten még átlagosan napi 5,5 ezer új esetről volt szó.



Pénteken az egészségügyi tárca 8777 új fertőzöttről számolt be a csaknem 38 millió lakosú országban.



Lengyelországban múlt péntektől az akkor stabilnak minősített járványhelyzet miatt az egészségügyi óvintézkedések betartása mellett újból megnyílhattak a szállodák, és üzemelhetnek a sípályák, színházak, mozik, koncerttermek is.



A miniszter szerint a járványgörbe további alakulására hatással lesz a jelenlegi járványügyi intézkedések betartása, és "kritikus elemet" jelent az is, hogy Lengyelországban is felbukkantak a vírus új, jobban fertőző - brit és dél-afrikai - variánsai.



A dél-afrikai variáns első esetét pénteken mutatták ki az északkelet-lengyelországi Suwalki város környékén - közölte Niedzielski. A brit változat lengyelországi elterjedése pedig tíz százalékot ért el az egészségügyi tárca szóvivője péntek reggeli közlése szerint.



Niedzielski tájékoztatása szerint továbbra is csökkennek a halálozási mutatók - míg múlt héten a koronavírussal összefüggő halálesetek napi átlaga 244 volt, ezen a héten ez az adat 199-et tesz ki. Figyelmeztetett egyúttal, hogy a halálozások növekedése általában fáziskésésben van a fertőzöttek számának növekedéséhez képest.



Elmondta: egyelőre semmiképpen sem lehet számítani a járványügyi korlátozások további enyhítésére, és lehetséges az is, hogy újból szigorítanak a szabályokon.



Beszélt arról is, jelenleg szakértői elemzések tárgya, hogy a felfutó járvány miatt Lengyelországban csak a maszk lenne a száj, orr eltakarásának szabályos eszköze, nem pedig a lakosok által védőeszközként gyakran használt sál, kendő.



A lengyel kormányfői hivatal vezetője, Michal Dworczyk a sajtóértekezleten megerősítette: március végéig Lengyelországban több mint 3 millió embert olthatnak be, amennyiben a vakcinagyártók teljesítik vállalásaikat. Eddigi jelzések szerint az első negyedévben 8 millió vakcinaadag szállítására számítanak.



Az utóbbi napokban napi több mint 150-160 ezer oltást végeztek, péntekig összesen több mint 2,5 millió embert oltottak be, közülük mintegy 1,7 millióan az oltás második dózisát is megkapták.