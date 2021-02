Koronavírus-járvány

Ausztria, Lengyelország és Magyarország kész segíteni Szlovákiának

Ausztria és Lengyelország felajánlotta Szlovákiának segítségét a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, és Magyarország is kész segíteni - közölte Martin Klus, a szlovák külügyminisztérium államtitkára csütörtökön a Twitteren.



Az Igor Matovic vezette szlovák kormány szerdán aktiválta az EU civil védelmi rendszerét, és a koronavírus-járvány leküzdése érdekében segítséget, egészségügyi személyzetet kért a többi európai uniós országtól. A kormány szerint mihamarabb tíz orvosra és 25 nővérre lenne szüksége Szlovákiának.



"Sajnos a koronavírus új mutációi gyorsabban terjednek, és a fertőzöttek számának növekedéséhez, valamint a már úgyis rendkívül leterhelt kórházakra nehezedő nyomás erősödéséhez vezetnek. Ezért feltétlenül szükségünk van elsősorban az egészségügyi személyzet segítségére" - olvasható a szlovák külügyminiszter-helyettes bejegyzésében.



Martin Klus szerint Ausztria katonai egészségügyi személyzetet, Lengyelország pedig 200 ágyat ajánlott fel kórházai intenzív osztályain. A magyar fél felajánlását Klus nem részletezte.



Magyarország már korábban több esetben is segített Szlovákiának a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A múlt héten például tíz darab lélegeztetőgépet küldött a magyar kormány a Galántán lévő Szent Lukács Kórháznak.



Szlovákia jelenleg a koronavírus-járvány rendkívül erős második hullámával szembesül, s az összlakosságra számított halálos áldozatok számában az első helyre került a világon. A kórházak egyre inkább súlyos orvos- és nővérhiánnyal küzdenek.



Szerdán Szlovákiában mintegy 4800 új fertőződést mutattak ki a PCR-, illetve antigéntesztekkel elvégzett szűrések. A járvány halálos áldozatainak száma 103-al 6271-re emelkedett - derül ki a kormány weboldalán közölt hivatalos kimutatásból. A kórházakban kezelt betegek száma 3900 körüli, közülük több száz állapota súlyos, 328 személy lélegeztetőgépre szorul.



Folytatódik az oltás is, eddig több mint 251 ezer ember kapta meg a vakcinát, mintegy 81 ezren már a második adagot is. Szlovákia mérlegeli, hogy tárgyalásokat kezd a Szputynik V koronavírus elleni orosz vakcina vásárlásáról, bár még nem regisztrálta az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). Erről várhatóan a csütörtöki kormányülésen születik döntés.