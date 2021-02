Koronavírus-járvány

Törökország márciustól fokozatosan lazít a korlátozásokon

Törökország március 1-től fokozatosan, az egyes tartományok mutatóit szem előtt tartva lazít a koronavírus terjedése miatt hozott korlátozásokon - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök szerda este Ankarában a kormányzat ülése után tartott sajtótájékoztatóján.



Erdogan kifejtette: az egészségügyi minisztérium által meghatározott feltételek szerint négy csoportba fogják besorolni az ország tartományait. A kritériumok között a regisztrált fertőzöttek napi száma és a beoltottak száma is szerepel - világított rá, majd hozzátette, hogy a rendelkezés következtében a tartományok alacsony, közepes, magas és nagyon magas kockázatú előjelet kapnak.



Első lépésként a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozást oldják fel - közölte a török elnök, aki az enyhítés további fázisairól egyelőre nem tett említést.



Jelezte ugyanakkor, hogy az éttermek, a kávézók és a hasonló vendéglátóhelyek működtetésére vonatkozó ütemtervet a közeljövőben ismertetik.



Törökországban december 1. óta változatlanok a járványügyi szabályok. Az intézkedések legszigorúbb eleme a hétköznap éjszakai kijárási tilalom, valamint a hétvégék teljes időtartama alatt érvényes kijárási korlátozás. A rendelkezések nem érintik a termelési és az ellátási láncokat, illetve egyebek mellett az egészségügyi szektort.



A jelenlegi előírások szerint a 65 évnél idősebbek és a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalok hétköznap kizárólag három-három órára mozdulhatnak ki otthonukból, továbbá nem használhatják a tömegközlekedési eszközöket. A temetéseket és az esküvőket legfeljebb 30 ember jelenlétében lehet megtartani, míg a mozik, a fürdők, az uszodák, a masszázsszalonok és a vidámparkok működése is fel van függesztve. Az éttermek és a kávézók csak elvitelre vehetnek fel rendelést, a bárok zárva tartanak. A maszkviselés lakóhelyen kívül mindenhol kötelező.



A kis-ázsiai országban a lakosság tömeges beoltása január 14-én kezdődött meg a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó gyengített vírusokon alapuló, CoronaVac nevű oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazásával. A készítményt két részletben, 28 nap eltéréssel kell a szervezetbe juttatni. Az első adagot 4 millió 873 ezer, míg a második adagot már 827 ezer embernek adták be. Az ország lakossága nagyjából 83 millió.



A török egészségügyi minisztérium szerda esti adatai szerint az elmúlt napban újabb 7325 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, a halálos áldozatok száma 86 volt. Az újonnan fertőzöttek napi száma december elején még 30 ezer felett járt, a haláleseteké pedig december 23-án érte el csúcsát, amikor 259-en vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben.