Koronavírus-járvány

Két hét alatt csaknem megnégyszereződött a mutációk aránya Németországban

Két hét alatt csaknem megnégyszereződött, 6-ról 22 százalékra emelkedett az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) fokozottan fertőzőképes mutációinak aránya a Németországban regisztrált fertőződések körében - jelentették be szerdán Berlinben.



Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter elmondta, hogy a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) 23 ezer pozitív mintán végzett elemzése alapján különösen az először Nagy-Britanniában azonosított, B 1.1.7 jelzésű vírusváltozat gyors terjedése "aggasztó".



Ugyanakkor "bátorító", hogy a mutációk előretörésének közepette is csökken a napi új fertőződések száma. Ez azt jelzi, hogy a védekezés az új vírusváltozatokkal szemben is eredményes. Azonban a nagy óvatosságra lesz szükség a korlátozások lazításánál, és rendszeresen fel kell mérni a mutációk elterjedtségét.



A miniszter arról is szólt, hogy február végére eléri a tízmillió adagot a kiszállított oltóanyag mennyisége, így lendületet vehet a SARS-CoV-2 elleni oltási kampány Németországban.



Csaknem 4,4 millió adag oltást már beadtak. A lakosság 3,5 százaléka egy adagot kapott, és nemzetközi összevetésben sokan, több mint másfél millióan az oltás mindkét adagját megkapták, és így megszerezték az elérhető legteljesebb védelmet a vírus ellen - ismertette.



Jens Spahn kiemelte, hogy a védekezés egyik legfontosabb eszköze a tesztelés, és ebben márciustól nagy változások következnek. Ingyenessé teszik az úgynevezett antigén gyorsteszteket, és a termékek minőségének ellenőrzése után, várhatóan ugyancsak március elején bevezetik az önállóan és egészségügyi szaktudás nélkül elvégezhető gyorsteszteket is.



Azzal kapcsolatban, hogy sajtóhírek szerint százezres nagyságrendben halmozódott fel AstraZeneca-féle oltóanyag, mert az állítólagos mellékhatásoktól tartva sokan nem kívánják beadatni a brit-svéd gyógyszergyártó társaság vakcináját, a miniszter hangsúlyozta, hogy eddig csak az EU-s engedélyeztetési eljárásban előre rögzített lehetséges oltási reakciók némelyikét tapasztalták, nem várt, korábban nem ismert mellékhatások pedig nem léptek fel.



A reakciók 48 órán belül elmúlnak, és megjelenésük nem kedvezőtlen fejlemény, éppen azt mutatja, hogy a szérum hatásos - fejtette ki a miniszter, megjegyezve, hogy az AstraZeneca vakcináját is szívesen beadatná magának, ha sorra kerülne az oltási sorrendben, és mindenkit arra bíztat, hogy ha sorra kerül, használja ki a lehetőséget.



Az RKI szerdai adatai szerint az utóbbi 24 órában 7556 új fertőződést regisztráltak. Ez csökkenés az egy héttel korábbi 8072-höz képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 350 399 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 560 halálesetet regisztráltak - ami ugyancsak csökkenés az egy héttel korábbi 813-hoz képest -, a járvány áldozatainak száma így 66 164-re emelkedett.