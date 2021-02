Koronavírus-járvány

Továbbra sem enyhül a járvány Csehországban

Továbbra se enyhül a koronavírus-járvány Csehországban: kedden a szűrések 12 486 új fertőződést mutattak ki, ami január eleje óta a legmagasabb napi esetszám - derül ki a cseh egészségügyi minisztérium honlapján szerdán reggel közzétett kimutatásból.



A covidos betegek száma 106 ezer, és megközelítette az eddigi, tavaly november elején mért maximumot. A kórnak eddig 18 596 halálos áldozata van.



Továbbra is nagy nyomás alatt vannak a kórházak. Kedden 6171 beteget kezeltek, közülük 1196 van súlyos állapotban. Ez a járvány tavaly márciusi kitörése óta a második legmagasabb szám. Ennél több súlyos beteg csak november 3-án volt.



A német határ mentén fekvő Karlovarsky régió vezetése ismételten arra kérte a kormányt, engedélyezze a betegek átszállítását németországi kórházakba. Jan Blatny egészségügyi miniszter ezt elutasítja. Jelenleg a járvány által leginkább sújtott járások kórházaiból más cseh kórházakban szállítják a betegeket.



A szaktárca kimutatása szerint a cseh kórházak intenzív osztályain már csak 165 szabad covidos ágy van.



Kedden több mint 70 ezer tesztet végeztek, amelyek majdnem 38 százaléka hozott pozitív eredményt.



SARS-CoV-2 koronavírus elleni vakcinával eddig 483 833 embert oltottak be, közülük 182 ezren már a második adagot is megkapták. Az utóbbi időben naponta átlagosan mintegy 15 ezer ember kap vakcinát. A beoltottak 95 százaléka a Pfizer/BioNTech, 4,6 százalékuk a Moderna, míg 0,4 százalékuk az AstraZeneca gyógyszergyár vakcináját kapta. A 10,7 millió lakosú Csehországban csak az Európai Unió által engedélyezett vakcinákat használják.