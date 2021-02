Koronavírus-járvány

Szerbiától kap oltóanyagot Montenegró

Montenegró szerdán kétezer adag Szputnyik V koronavírus elleni vakcinát kap Szerbiától, és további kétezer adag érkezik a szomszédos országból néhány napon belül - jelentette be Jelena Borovinic Bojovic montenegrói egészségügyi miniszter a podgoricai közszolgálati televízió internetes oldalának beszámolója szerint.



Az egészségügyi tárca vezetője hozzátette: néhány napon belül Oroszországból is érkezik egy vakcinaszállítmány, hamarosan pedig a kínai Sinopharm, valamint a Pfizer/BioNTech oltóanyaga is elérhető lesz az országban.



A Nyugat-Balkánon ezzel az Adria-parti állam lesz az utolsóelőtti ország, ahol elkezdődhet az immunizáció. Koszovó az egyetlen ország a térségben, ahol még nem kezdődött meg a lakosság beoltása.



Belgrád 4680 adag Pfizer/BioNTech-oltást adományozott vasárnap Észak-Macedóniának is, és a napokban további majdnem négyezer adag oltóanyag érkezik Szerbiából a szomszédos országba.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma szerdára Szerbiában 1810-zel 424 020-ra, Koszovóban 249-cel 64 768-ra, Észak-Macedóniában 358-cal 97 483-ra, Montenegróban 476-tal 69 770-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 274-gyel 126 466-ra növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 16-tal 4261-re, Koszovóban hárommal 1548-ra, Észak-Macedóniában öttel 3003-ra, Montenegróban 11-gyel 915-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 19-cel 5025-re nőtt.