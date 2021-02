Koronavírus-járvány

Nem javul a járványhelyzet Csehországban

Nem javul a járványhelyzet Csehországban: hétfőn 8745 új koronavírus fertőzést mutattak ki a szűrések, ami majdnem ezerrel több, mint egy hete.



A napi fertőzések száma a múlt hét közepe óta újra folyamatosan emelkedik. A kórházban kezelt covidos betegek száma vasárnaphoz viszonyítva mintegy kétszázzal 5990-re emelkedett, közülük 1130 állapotát minősítették súlyosnak az orvosok - derül ki a cseh egészségügyi minisztérium honlapján kedden reggel nyilvánosságra hozott adatokból.



A tárca értékelése szerint a csehországi járványhelyzet továbbra is súlyos, a kórházak a teljesítőképességeik határára kerültek, különösen ami az intenzív osztályokat illeti. A legfrissebb adatokból kiderül, hogy az egész országban hétfőn este már csak 184 szabad ágy állt a covidos betegek rendelkezésre. A leginkább sújtott és péntek óta lezárt járásokból - Cheb, Sokolov, Trutnov - továbbra is más régiók kórházaiba kell szállítani a betegeket. Telt házat jelentett hétfőn este a Hradec Králové-i kórház is.



A járvány kitörése, tavaly március eleje óta Csehországban 1,1 millió személy kapta meg a fertőzést, közülük 18 430-an meghaltak, a gyógyultak száma 979 ezer. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg meghaladja a 102 ezret.



Csehországban eddig mintegy 400 ezer embert oltottak be, mintegy 130-ezren már a vakcína második adagját is megkapták. A csehek jelenleg csak az Európai Unióban jóváhagyott vakcínákat használják. A gyorsabb oltási tempót a vakcínahiány akadályozza.



Tavaly október eleje óta Csehországban szükségállapot van érvényben, amely február 28-án jár le.