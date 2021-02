Állatok

Fekete párduc után folyik a hajsza egy olasz kisváros környékén

Az olasz hatóságok több bejelentés nyomán egy fekete párducot keresnek Bari környékén; egy közeli olasz kisváros polgármestere a ragadozó miatt óvatosságra intette a lakosságot.



A The Guardian beszámolója szerint az elmúlt két hétben több szemtanú jelentette, és videóra is vette, hogy egy fekete párduc kószál Castella Grotte és Acquaviva delle Fonti települések környékén.



Acquaviva delle Fonti polgármestere a veszélyre figyelmeztetve óvatosságra intette a helyieket, és arra szólította fel a település lakóit, hogy ne menjenek arra a környékre, ahol a ragadozót látták. A régióban a sportolást és a mezőgazdasági munkákat is felfüggesztették. Az állattartókat arra kérték, zárják el az állataikat, hogy megvédjék őket a párductól.



A hatóságok járőröznek a környéken. Hétfőn a videók és fotók alapján szakemberek megerősítették, hogy valóban egy fekete párduc tűnt fel a környéken. Azt azonban nem tudták megállapítani, hogy hogyan került oda.



2020 januárjában már üldözőbe vettek a hatóságok egy fekete párducnak vélt nagymacskafélét San Severo környékén. A nyomozás kiderítette, hogy a párduc egy helyi gengsztertől szökött meg, aki háziállatként tartotta.



A hatóságok nem zárták ki annak lehetőségét, hogy ugyanarról az állatról van szó, miután akkor nem találták meg.