Koronavírus-járvány

Két tesztet kell elvégezniük hétfőtől az Angliába érkezőknek

Életbe lépett hétfőn az a rendelkezés, amelynek alapján a külföldről Angliába utazóknak az érkezésük utáni tíznapos karanténidőszak alatt kötelezően két koronavírustesztet kell elvégeztetniük.



A szűrővizsgálatokat előzetesen le kell foglalni, a két PCR-teszt együtt 210 fontba (86 ezer forintba) kerül.



A beutazóknak a https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england kormányzati portál nyújt teljes eligazítást a kötelezettségekről, és ez a portál tartalmazza a szűrővizsgálatok lefoglalásához felkeresendő online címet is.



Az első teszt célja annak vizsgálata, hogy az utas szervezetében nincs-e jelen a koronavírus valamely új variánsa, a második szűrés pedig egy általános koronavírusteszt annak megállapítására, hogy az érkezés óta nem vált-e kimutathatóvá bármilyen koronavírus-fertőzés.



Továbbra is elvégeztethető önkéntes alapon egy szűrővizsgálat a karantén ötödik napján, és ha ennek eredménye negatív, akkor nem kell a teljes tíz napot karanténban tölteni. Ez sem menti fel azonban az utazókat az érkezés utáni nyolcadik napon elvégzendő újabb teszt kötelme alól.



A brit egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint azok, akiknek jelentős anyagi nehézséget okoz a szűrővizsgálat 210 fontos díjának kifizetése, kérhetnek halasztott fizetést a foglalás időpontjában, de ezt csak azok vehetik igénybe, akik jövedelemkiegészítő támogatásban részesülnek, és a díjat nekik is tizenkét hónap alatt, havi részletekben meg kell téríteniük.



A minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy ha valaki valótlan információk alapján vagy fontos információk elhallgatásával próbál halasztott fizetést kérni, csalást követ el és büntetőeljárással kell szembenéznie.



A tesztek megtagadásáért kétezer fontig (815 ezer forintig) terjedő bírság róható ki.



Ha az érkezés utáni két kötelező szűrővizsgálat közül bármelyik pozitív eredményű, a tíznapos karanténidőszak a teszt napjától számítva elölről kezdődik.



Ha valakinél azt állapítják meg, hogy a koronavírus valamely hivatalosan "aggályosnak" minősített variánsával fertőződött meg, akkor azokat is tesztelésre kérik fel, akik az érintettel kapcsolatban voltak.



A rendelkezés alapján aki tíz napnál rövidebb időre utazik Nagy-Britanniába, tartózkodásának teljes időtartamát karanténban kell töltenie, és elutazásának napján lakóhelyéről csak közvetlenül az elutazás helyére - repülőtérre, kikötőbe - utazhat.



A karanténszabályok megsértéséért tízezer fontig (több mint 4 millió forintig) terjedő pénzbírság szabható ki.



A brit kormány csaknem egy hónapja érvényben lévő rendelkezése alapján a külföldről Nagy-Britanniába utazóknak indulásuk előtt is el kell végeztetniük egy koronavírustesztet, és csak e szűrővizsgálat 72 óránál nem régebbi negatív leletének felmutatása után kezdhetik meg utazásukat.

Ezt egészíti ki az érkezés utáni két további koronavírusteszt elvégeztetésének hétfőn életbe léptetett kötelme.



Ugyancsak hétfőtől szállodában kell tölteniük a tíznapos karantént azoknak a brit állampolgároknak, illetve a Nagy-Britanniában letelepedési engedéllyel élő külföldieknek, akik a brit kormány által az új koronavírus-variánsok tömeges elterjedése miatt beutazási tilalmi listára helyezett országokból térnek haza.



Ez a legtöbb dél-amerikai országra és Afrika déli államaira, valamint - szoros dél-amerikai, főleg brazíliai utazási kapcsolatai miatt - Portugáliára vonatkozik.



Azoknak, akik Nagy-Britanniában élnek és a tilalmi listán szereplő országokból térnek haza, Londonban csak a Heathrow, a Gatwick és a City repülőterekre, illetve Birmingham és Farnborough légikikötőibe érkezhetnek, és indulásuk előtt le kell foglalniuk nagy-britanniai szálláshelyüket.



E karanténcsomag költsége minden egyes beutazó esetében 1750 font (715 ezer forint), és ezt az utasoknak kell fizetniük. Ez az összeg a szállásköltséget, a közlekedést és a két koronavírus-szűrés díját tartalmazza.



Azokra, akik elhallgatják a brit hatóságok elől, hogy a nagy-britanniai érkezésük előtti tíz napban a beutazási tilalmi listán szereplő országok valamelyikében jártak, tíz évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.