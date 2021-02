Koronavírus-járvány

Az olasz Alpokban megnyitják a sípályákat

Az észak-olaszországi tartományok február 15-től megnyitják a sípályákat, miközben az ország több részén a koronavírus-járvány terjedésének fokozódása miatt szigorítják a korlátozásokat - közölte az egészségügyi minisztérium pénteken.



Majdnem egy év után Lombardia és Piemonte hétfőtől újraindítja a síturizmust. A bejelentésre foglalási dömping indult el a farsangi időszakra, amikor az északolasz oktatásban is szünetet tartanak.



Csatlakozott Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia és Trentino is, ahol a jövő hét közepétől nyitják újra a sípályákat, valamint ugyanerre készül Veneto is.



A sípályákon is érvényben marad a biztonsági távolság betartása, korlátozzák a naponta eladható sílift-jegyek számát, és a síliftek legfeljebb ötven százalékos kihasználtsággal működhetnek.



Foglalási roham érte a napközben nyitva tartó éttermeket is a vasárnapra eső Valentin-nap miatt. Rómában sehol nincsen már üres asztal: a helyi vendéglátó szövetség közlése szerint több tíz millió euró bevételt várnak annak ellenére, hogy a járványintézkedések miatt egyharmadára csökkent az asztalszám, és a rendkívüli hideg miatt a teraszokat sem tudják megnyitni.



Az egészségügyi minisztérium pénteken közölt adatai szerint a karácsonyi ünnepek alatti országos zárlat pozitív hatásának vége lett. A járvány terjedési erejét mutató reprodukciós ráta ismét megközelítette az egyes értéket, hét tartományban túl is lépte ezt a veszélyességi küszöböt. Hétfőtől Umbria és Bolzano térsége továbbra is lezárt, vörös színű térség marad, és karantén alá helyezik az abruzzói Pescara és Chieti városát.



Liguria, Abruzzo, Trento és Toszkána pedig a közepesen veszélyes övezetbe kerül át, narancssárga színű zónába, ami azt jelenti, hogy a vendéglátás ismét csak elvitelre dolgozhat, és újból bezárják a múzeumokat. Toszkána egy hónapja nyitott újra, más nevezetességek mellett a firenzei Uffizi-képtár is látogatható volt.



Az ország többi része alacsonyan veszélyes térségnek számít, ahol napközben nyitva tart a vendéglátás, és el lehet hagyni a városok, települések területét.



A tartományok közötti szabad közlekedés engedélyezését február végére tolták át.



A Közegészségügyi Hivatal (ISS) bejelentette, hogy az utóbbi két hétben azonosított betegek egyötödénél a vírus úgynevezett nagy-britanniai mutációját mutatták ki. Olaszországban az utóbbi egy év alatt több mint száz vírusmutációt azonosítottak, köztük tavaly nyáron a spanyol vírusváltozatot, valamint több, kizárólag Olaszország egyes régióiban előforduló törzset.



A péntek esti adatok szerint december vége óta 2,8 millió személyt oltottak be, közöttük 1,2 millióan mindkét dózist megkapták. A beoltott egészségügyi dolgozók száma megközelíti a kétmilliót, több mint 312 ezer idős embert vakcináztak az idősotthonokban, és további több mint 54 ezer nyolcvan év felettit.