Koronavírus-járvány

Romániában hétfőtől ismét karanténba küldik a Magyarországról érkezőket

A határon felmutatott friss negatív PCR-teszt is csak akkor mentesít a karantén alól, ha az utas 72 órán belül elhagyja az országot. 2021.02.12 10:39 MTI

Románia ismét karanténkötelezettséget vezetett be a Magyarországról és másik 66 - járványügyi szempontból magas kockázatúnak minősített - országból érkező utasok számára, kivételt képeznek azok, akik az utóbbi három hónapban átestek a fertőzésen, vagy már megkapták a koronavírus elleni oltás mindkét adagját.



Románia azokat az országokat sorolja a "sárga zónába", ahol az utóbbi két hétben a romániainál magasabb volt a koronavírus-fertőzések lakosságarányos száma. A listán korábban is szereplő államokból érkezőknek szombattól, a listára újonnan felkerült országokból - köztük Magyarországról - érkezőknek hétfőtől kell kéthetes karanténba vonulniuk.



Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) csütörtöki adatai alapján frissítette a koronavírus-járvány szempontjából magas kockázati besorolású országok listáját. Az ECDC táblázata szerint az előző tizennégy napon Romániában 175,5, míg Magyarországon 176,4 volt a százezer lakosra jutó koronavírus-fertőzések száma. A járványügyi helyzet az utóbbi fél évben többször változott: Románia legutóbb január 9-én oldotta fel a karanténkötelezettséget a Magyarországról érkezők számára.



A CNSU mostani határozatának egyik újdonsága, hogy karanténmentességet biztosít a koronavírus-fertőzésen legfeljebb kilencven, de - a pozitív teszttől számított - legalább tizennégy napja átesett utasoknak, illetve azoknak, akik igazolni tudják, hogy legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni oltás második adagját is.



A korábbi rendelkezéseknek megfelelően továbbra sem kerülnek karanténba Romániában és negatív koronavírustesztet sem kell felmutatniuk azoknak a külföldről érkezőknek, akik 24 órán belül elhagyják az ország területét.



Nem szükséges karanténba vonulnia a CNSU "sárga listáján" szereplő országokból érkező utasnak akkor sem, ha 72 óránál nem régebbi koronavírus-teszttel igazolja, hogy nem fertőző. A határon felmutatott friss negatív PCR-teszt is csak akkor mentesít a karantén alól, ha az utas 72 órán belül elhagyja az országot.



Románia tehát a negatív PCR-teszttel rendelkezőket is tíznapos karanténba küldi, ha a "sárga zónához" tartozó országból érkeznek. Akinek nincs negatív tesztje, annak 14 napot kell karanténban töltenie.



Nagy-Britannia és Észak-Írország - az ott elterjedt fertőzőbb koronavírus-mutációk miatt - szigorúbb besorolás esik: az innen érkezőket mindenképpen 14 napra elkülönítik és eleve csak akkor engedik be az országba, ha negatív PCR-teszttel, oltási igazolvánnyal, vagy a korábbi fertőzésükről szóló iratokkal igazolják, hogy nem fertőzők.