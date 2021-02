Koronavírus-járvány

A fertőzöttek száma 107,7 millió, a halálos áldozatoké 2,36 millió a világon

A világon 107 778 268 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 368 341, a gyógyultaké 60 299 269 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai szerint.



Egy nappal korábban az intézet 107 339 144 fertőzöttet, 2 354 416 halottat és 60 025 308 gyógyultat tartott nyilván.



A fertőzés 192 országban és régióban van jelen.



Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.



A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 27 390 465 fertőzött volt eddig a napig, és 475 291-en haltak meg.



Indiában 10 880 603 fertőzöttet, 155 447 halálos áldozatot és 10 589 230 gyógyultat jegyeztek fel.



Brazíliában 9 713 909 fertőzöttről, 236 201 halálos áldozatról és 8 637 050 gyógyultról tudni.



Az Egyesült Királyságban 4 010 376 a fertőzöttek száma, és 115 748-an haltak meg a betegségben.



Oroszországban 3 983 031-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 77 415-re, a gyógyultaké pedig 3 499 230-ra emelkedett.



Franciaországban 3 465 964 fertőzöttet és 80 951 halálos áldozatot regisztráltak.



Spanyolországban 3 041 454 fertőzöttről és 64 217 halálos áldozatról számoltak be.



Olaszországban 2 683 403 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 92 729, és 2 185 655-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Törökországban 2 564 427 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 27 187.



Németországban 2 321 225 a fertőzöttek száma, 64 224 a halottaké, 2 109 508-an meggyógyultak.



Kolumbiában 2 179 641 fertőzöttet és 56 983 halálos áldozatot tartanak nyilván.



Argentínában 2 008 345 a fertőzöttek és 49 874 a halottak száma.



Mexikóban 1 968 566 az igazolt vírusbetegek és 171 234 a halottak száma.



Lengyelországban 1 570 658 a regisztrált fertőzöttek, 40 177 a halálos áldozatok és 1 324 101 a meggyógyultak száma.



Iránban 1 496 455 fertőzöttet, 58 751 halálesetet és 1 278 857 gyógyultat tartanak számon.



A Dél-afrikai Köztársaságban 1 484 900 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 47 382-en meghaltak, 1 377 980-an pedig felgyógyultak.



Ukrajnában 1 302 811 fertőzöttet jegyeztek fel, 25 330 a halottak száma és 1 138 136-an meggyógyultak.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 100 527 fertőzéses esetet tartottak nyilván péntek reggel, valamint 4827 halálos áldozatot és 94 413 gyógyultat.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.