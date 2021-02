Koronavírus-járvány

Lengyelországban újfajta vírustesztet fejlesztettek ki

Szinte azonnal eredményt mutató, az alkoholszondához hasonló koronavírustesztet fejlesztettek ki Lengyelországban, a terméket Andrzej Duda lengyel elnök jelenlétében mutatták be csütörtöki kelet-lengyelországi látogatása során.



Napokon belül megkezdik az új koronavírusteszt klinikai vizsgálatát, ezután remélhetőleg hamar megindulhat a tömeggyártása - mondta el Andrzej Duda a délkelet-lengyelországi Zaczernie községben működő, a tesztet kifejlesztő cég székhelyén rendezett bemutatón.



Az elnök a közúti rendőrség által használt alkoholszondához hasonlította a ráfújáson alapuló, tíz másodpercen belül eredményt mutató készüléket, és reményét fejezte ki, hogy a termék "világszerte megkönnyíti az emberek életét" a járvány idején.



A helyi cég igazgatója elmondta: a teszt használatához nem szükséges külön felkészítés, ha engedélyezik, tömegesen használható lesz többek között az üzemekben, repülőtereken vagy határátkelőhelyeken.



Lengyelországban a stabilnak minősített járványhelyzet kapcsán péntektől egészségügyi óvintézkedések betartása mellett újból megnyílhatnak a szállodák, színházak, mozik, koncerttermek, valamint szabadtéri sportlétesítmények, köztük sípályák és fedett sportuszodák is.



Csütörtökön a közel 38 millió lakosú országban az egészségügyi tárca 7008 új fertőzöttről számolt be, ami 48-cal több, mint előző nap volt. Kifejezetten a Covid-19 miatt egy nap alatt 95-en, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 361-en hunytak el.