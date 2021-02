Koronavírus-járvány

Újabb halál oltás után: 25 perc telt el a szúrás után és már nem élt a férfi - vizsgálják az esetet

Meghalt egy New York-i férfi nem sokkal azután, hogy megkapta a koronavírus elleni oltást. Az allergiás reakciót kizárták egyelőre.



A hetvenes éveiben járó férfi a manhattani Javtis központban oltakozott vasárnap reggel, tíz percig megfigyelés alatt is állt. Éppen elhagyni készült az épületet már, mikor hirtelen összeesett. Azonnal a segítségre siettek, és rendkívül gyorsan kórházba is vitték, de már nem tudtak segíteni rajta.



Noha az injekciót követő 25 percben lett rosszul, allergiás roham nem jelentkezett nála.



A New York állami egészségügyi szakértők továbbra is leszögezik, hogy a vakcina biztonságos, és az oltással, valamint a maszkviselési és távolságtartási szabályok betartásával végre véget vethetünk ennek az átkozott kórnak.



"Mindenkit arra bátorítok, hogy gondolkodás nélkül oltassa be magát" - mondta Howard Zucker a FoxNews-nak.