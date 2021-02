Koronavírus-járvány

Szlovéniában újabb nyitás jöhet

Az utóbbi egy hét adatai alapján Szlovéniában csökkent a napi koronavírus-fertőzöttségi esetszám és a kórházban kezelt betegek számának átlaga, ez már megközelíti azt a határt, amely alapján a szlovén kormány ismét enyhíthet a járványügyi intézkedéseken - közölte a helyi sajtó kedden.



Szlovéniában keddre 357-tel 174 357-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában 19 beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3654-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 945-en vannak kórházban, 162-an intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 14 441.



A kabinet által januárban elfogadott ütemterv szerint amennyiben heti bontásban ezer fő alá csökken az új fertőzöttek, valamint a kórházban kezelt betegek száma, az általános iskolák többi osztályában és a végzős középiskolás osztályokban is megkezdődhet a tantermi oktatás. Legfeljebb tíz főig szemináriumokat és vizsgákat is lehet tartani az egyetemeken. További szolgáltatások és üzletek nyithatnak meg, a gyülekezés azonban legfeljebb tíz főig lesz megengedett. Feloldják a lakhelyelhagyási tilalmat is. Erről azonban még határozatot kell hoznia kormánynak.



A szomszédos Horvátországban az utóbbi 24 órában 283 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 235 756-ot. Egy nap alatt 26 újabb beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19 szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5224-ra emelkedett. Kórházban 1082 beteget ápolnak, közülük 93-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív esetek száma 2329.