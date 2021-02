Koronavírus-járvány

Továbbra is sok a fertőzés Izraelben a magas oltottsági arány ellenére

A magas oltottsági arány ellenére is sok a koronavírus-fertőzés Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja kedden.



Az új fertőzöttek magas száma miatt csütörtökig zárva maradnak az oktatási intézmények, és akkor is csak a bölcsődék, óvodák és az általános iskolák első négy osztálya nyílik meg, és csak a kevésbé fertőzött "zöld" és "sárga" településeken, ami jelenleg az ország mintegy ötödét jelenti.



A nyitás részleteiről, a csoportok nagyságáról, az oktatásra vonatkozó járványügyi korlátozásokról a koronavírus-járvány ügyeivel foglalkozó kabinet fog dönteni, amelyet kedd délutánra hívtak össze.



A katonai rádió híradása szerint az oktatási miniszter úgy véli, hogy a fertőzöttebb településeken is újra lehet indítani a tanítást az alsóbb osztályokban, amennyiben magas a már beoltottak aránya.



Tel-Avivban a helyi önkormányzat és az Ichilov kórház közös oltási központot nyitott a menedékkérők és külföldi munkavállalók számára, ahonnan a beoltott emberek adatait nem továbbítják a bevándorlási hatósághoz.



Remélik tömegesen megjelennek ezen az oltóponton az illegálisan az országban tartózkodók is, olyanok, akiknek már lejárt a munkavállalási engedélye, vagy akik főként Afrika felől a "zöld határon" érkeztek az egyiptomi határnál még a határkerítés megerősítése előtt, és mindeddig nem sikerült menekültstátuszt kapniuk.



Úgy tűnik elsőként a hadseregen belül érik el a közösségi immunitást Izraelben. Az ország 23 oltási központjában végzik az összes katona koronavírus elleni beoltását, és a becslések szerint két-három héten belül a katonák 85 százaléka már egy héttel a második dózis után lesz, noha az oltás a katonák számára sem kötelező, és több mint 10 százalékuk megtagadta a részvételt az országos oltási kampányban.



Hétfőn 58 704 embert oltottak be először és 63 764-et másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 3 540 942-en (az ország lakosságának 38,43 százaléka) kapták meg az első és 2 157 100-an a második dózis vakcinát is. Hétfőn 91 209 tesztből 7761 vírushordozót azonosítottak, ami 8,8 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 700 479-en fertőződtek meg koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. Jelenleg 70 120 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1710 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1088-an súlyos állapotban vannak, 306 ember van lélegeztetőgépen. A SARS-CoV-2vírus okozta betegségben tavaly február óta 5192-en haltak meg Izraelben.