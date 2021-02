Koronavírus-járvány

Nagy-Britanniában az érkezés után is kötelező lesz a teszt a külföldről beutazóknak

A brit kormány tervei szerint a külföldről Nagy-Britanniába utazóknak érkezésük után is, még a karanténidőszak alatt el kell végeztetniük legalább egy koronavírustesztet.



Jelenleg csak beutazásuk előtt kell 72 óránál nem régebbi negatív tesztet felmutatniuk.



A brit egészségügyi minisztérium keddi - egyelőre csupán vázlatos - ismertetése alapján a tervezett intézkedés mindenkire vonatkozik, aki külföldről érkezik.



A szaktárca szóvivője hangsúlyozta: a cél a behurcolt fertőzések teljes körű kiszűrése és az esetleges újabb koronavírus-variánsok azonosítása.



Hozzátette: a tesztet még a kötelező tíznapos karantén lejárta előtt el kell végeztetniük a külföldről érkezőknek.



A minisztériumi illetékes nem részletezte, hogy a beutazóknak milyen típusú és hány szűrővizsgálatnak kell alávetniük magukat Nagy-Britanniába érkezésük után.



A BBC rádió nem hivatalos értesülése szerint az elképzelések között szerepel, hogy a külföldről érkezőknek a karanténidőszak második, majd nyolcadik napján is koronavírustesztet kellene végeztetniük.



Arról sem hangzottak el még részletek, hogy ezeknek a szűrővizsgálatoknak a költségei kit terhelnének.



A minisztériumi szóvivő közölte: az intézkedést hamarosan teljes egészében ismertetik.



A brit kormány már három hete érvényben lévő rendelkezése alapján a külföldről Nagy-Britanniába utazóknak indulásuk előtt is el kell végeztetniük egy koronavírustesztet, és csak e szűrővizsgálat negatív leletének felmutatása után kezdhetik meg utazásukat.



Ezt a koronavírustesztet az indulás előtt legfeljebb 72 órával lehet elvégeztetni.



A külföldről érkezőket a negatív koronavírus-szűrési lelet sem menti fel a kötelező tíznapos nagy-britanniai karantén alól, sőt a kedden bejelentett újabb intézkedés alapján ezen időszak alatt kell majd elvégeztetni az újabb koronavírustesztet.



A brit kormány nemrégiben átmenetileg minden országból megszüntette a karanténkötelezettségtől mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba, azokból az országokból pedig, amelyekben tömegesen tűntek fel új koronavírus-variánsok, teljesen megtiltotta a beutazást a külföldieknek.



A tilalom a legtöbb dél-amerikai országra és Afrika déli államaira, valamint - szoros dél-amerikai, főleg brazíliai utazási kapcsolatai miatt - Portugáliára vonatkozik.



Ezekből az országokból a brit állampolgárok és a Nagy-Britanniában letelepedési engedéllyel élő külföldiek hazatérhetnek, de a tervek szerint jövő hétfőtől nem otthonukban, hanem kijelölt kereskedelmi szálláshelyen kell eltölteniük a tíznapos karantént.