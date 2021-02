Koronavírus-járvány

Végleges megállapodás: további 300 millió adag Pfizer/BioNTech-oltóanyagot szerez be az EU

Végleges az Európai Bizottság és Pfizer/BioNTech vállalatok között létrejött megállapodás, amelynek értelmében az Európai Unió további 300 millió adagot szerez be a koronavírus elleni oltóanyagból - közölte egy uniós szóvivő hétfőn, név nélkül nyilatkozva.



Sajtóinformációk szerint a tárgyalás részleteit ismerő szóvivő megerősítette: az Európai Bizottság biztosi kollégiuma elfogadta a vakcinabeszerzésről szóló új szerződést.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke januárban jelentette be, hogy az uniós végrehajtó testület egy második szerződést készül megkötni a Pfizer és a BioNTech vállalatokkal.



A Pfizer amerikai gyógyszeripari vállalat és a BioNTech német biotechnológiai cég közös fejlesztésű oltóanyagából 300 millió adag beszerzéséről már november végén szerződést kötött az Európai Bizottság, és december 21-én engedélyezte a vakcina alkalmazását is az EU-ban. A koronavírus elleni oltások beadása karácsonykor kezdődött meg a tagországokban.



Az Európai Bizottság a Pfizer/BioNTech mellett ez idáig a Moderna (160 millió adag), az AstraZeneca (400 millió adag), a Sanofi-GSK (300 millió adag), a Johnson and Johnson (400 millió adag), a BioNTech-Pfizer (600 millió adag) és a CureVac (405 millió adag) vállalatokkal írt alá vakcinabeszerzésről szóló szerződéseket. Emellett december közepén lezárta a megbeszéléseket a Novavax vállalattal is a koronavírus elleni lehetséges oltóanyaga beszerzéséről, a tervezett szerződés lehetővé tenné az Európai Unió számára 100 millió adag, illetve akár további 100 millió adag oltóanyag megvásárlását.