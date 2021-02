Koronavírus-járvány

Szlovákiában a pozitív tesztek 71 százalékánál azonosították a brit változatot

Az 5,5 milliós lélekszámú Szlovákiában a karanténintézkedések és a széleskörű tesztelés ellenére terjed a járvány, a kórházakban 3560 koronavírusos beteget ápoltak csütörtökön. 2021.02.05 20:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szlovákiában a szerda óta elvégzett, pozitív eredményt adó 1360 PRC-vírusteszt 71 százalékánál azonosították a koronavírus nagy-britanniai változatát - írta péntek este a Facebook közösségi portálon a szlovák miniszterelnök.



Igor Matovic közölte: megkérte a Közegészségügyi Hivatalt, hogy vizsgálják felül a laboratóriumokban elvégzett tesztek pozitív mintáit. Az eredmények feldolgozása jelenleg is tart, és még pénteken közzéteszik a végleges eredményt.



A TASR szlovák hírügynökség jelentése szerint a kassai Louis Pasteur Egyetem klinikáján a brit változat aránya még ennél is magasabb, 91 százalék volt.



A kormányfő szerint korai az iskolák megnyitása, amit egyes szakértők és koalíciós pártok javasolnak.



"A pozitív esetek száma a karantén ellenére nem csökken. Az általános iskolák alsó tagozatának megnyitásával körülbelül 150 ezer szülő megy munkába. A brit variáns rendkívül agresszív (fertőző), több kórházi kezelést és halálesetet okoz. A brit vírus magas aránya azt is jelenti, hogy bármilyen enyhítés a megfelelő védő/kompenzációs intézkedések nélkül a pozitív esetek számát növelné, és csak rosszabbodna a helyzet" - fogalmazott Matovic.



A Covid-19-járványt okozó SARS-CoV-2 vírus Nagy-Britanniában azonosított, B1.1.7 jelű mutációja 70 százalékkal fertőzőbb, mint a korábbi domináns vírustörzs, egyes tudósok szerint 30 százalékkal halálosabb is lehet.



Szlovákiában 259 533 ezren fertőződtek meg a járvány kezdete óta, a halálesetek száma 5050 volt péntek este a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.