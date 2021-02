Koronavírus-járvány

A jövő héttől kinyithatnak a kisebb üzletek Szlovéniában

A jövő héttől kinyithatnak a 400 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek és szolgáltatók Szlovéniában - jelentette be Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter pénteken.



Ugyanakkor hozzátette: a dolgozókat hetente kell tesztelni az új koronavírusra, és hangsúlyozta, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania az intézkedéseket, hogy javuljon a járványhelyzet és tovább csökkenhessen a napi új esetek száma.



A kormány csütörtökön közölte azt is, hogy hétfőtől az egész ország területén megnyithatnak az óvodák és megkezdődik az oktatás az elemi iskolák első három osztályában. A legtöbb régióban már február 2-ától nyitva tarthatnak az oktatási és nevelési intézetek.



A kabinet január elején fogadta el azt az ütemtervet, amelynek értelmében, ha heti bontásban 1350 alá csökken az új fertőzöttek, valamint 1200 alá a kórházban kezelt betegek száma, kinyithatnak az óvodák és megkezdődhet a tantermi oktatás az általános iskolák első három osztályában, valamint a laboratóriumi gyakorlatok az egyetemisták számára. Kinyithatnak a múzeumok, a könyvtárak, a galériák, az autószerelők és más szolgáltatók, továbbá néhány üzlet. Engedélyezhetik a nyílt téri, érintkezés nélküli sportolást, beleértve a síelést is.



Szlovéniában péntekre 959-cel 172 159-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában 14 beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3594-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 988-an vannak kórházban, 161-en intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 16 322. Eddig 54 222 embert oltottak be a koronavírus ellen.



A szomszédos Horvátországban az utóbbi 24 órában 549 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 234 702-öt. Egy nap alatt 16 újabb beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19-betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5122-re emelkedett. Kórházban 1203 beteget ápolnak, közülük 106-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív esetek száma 2955.



Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: szombaton érkezik az AstraZeneca oltóanyagából egy nagyobb szállítmány az országba, és már a jövő héten megkezdik vele az oltást. Februárban 154 ezer ampullányi érkezik ebből a vakcinából és a 65 évnél idősebbeket is beoltják vele.



Horvátországba eddig 104 130 dózis érkezett a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinájából, utóbbiból mindössze 8400 adag. Eddig 91 956 embert oltottak be, 37 046-an pedig már megkapták az emlékeztető oltást is.