Koronavírus-járvány

A hónap közepétől kell szállodába vonulniuk az új vírusvariánsokkal fertőzött országokból hazatérő briteknek

A hónap közepétől kijelölt szállodákban kell tölteniük a karantént a koronavírus újabb variánsaival fertőzött országokból hazatérő briteknek - közölték csütörtök este a BBC-vel brit kormányilletékesek.



Az intézkedés tervét Boris Johnson miniszterelnök már január végén ismertette, de akkor még nem közölte, hogy az új karanténkötelezettség mikor lép életbe.



A BBC televízió azonban kormányforrásokat idézve csütörtök este arról számolt be, hogy az érintett országokból érkező briteknek - valamint azoknak a külföldieknek is, akik életvitelszerűen Nagy-Britanniában élnek - február 15-től kell kijelölt szállodákban tölteniük a karantén tíz napját.



A brit kormány nemrégiben megtiltotta a beutazást 33 országból, amelyekben az új koronavírus-variánsok fertőzési kockázatot jelentenek.



Ezek közé tartozik a legtöbb dél-amerikai ország és Afrika déli államai, valamint - szoros dél-amerikai, főleg brazíliai utazási kapcsolatai miatt - Portugália.



A beutazási tilalomtól érintett országok listáját a https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries kormányzati honlapon lehet megtekinteni.



Azoknak, akik e térségekből térnek haza, és a brit törvények alapján nem lehet megtiltani beutazásukat - vagyis a brit állampolgároknak és a Nagy-Britanniában letelepedett külföldieknek -, a kormány által kijelölt szálláshelyeken, például szállodákban kell tölteniük a tíznapos kötelező karantént. A rendelkezés hatálya alól nincs kivétel.



A BBC által csütörtök este idézett kormányilletékesek elmondták: biztonsági őrök ügyelnek majd arra, hogy a tilalmi listán szereplő országokból hazaérkezők valóban kijelölt szállodáikban töltsék a karantént.



Az érintettek kimehetnek a szabadba levegőzni vagy dohányozni, de a biztonsági őrök ilyenkor is kísérni fogják őket.



A szállodai karanténra kötelezettek maguk kötelesek fizetni a szállásköltséget. Ennek fejében ugyanakkor napi három étkezésre is jogosultak lesznek; kívánság szerint meleg vagy hideg ételeket, illetve gyümölcsféléket, teát, kávét, ásványvizet szolgálnak fel nekik.



Boris Johnson már a szállodai karanténtervről szóló múlt havi tájékoztatásában is elmondta, hogy azokat a beutazókat, akikre az intézkedés vonatkozik, "várni fogják" a repülőtereken, és közvetlenül a karanténidőszak eltöltésére kijelölt szálláshelyre viszik őket.



A BBC által csütörtök este idézett kormányzati dokumentumok szerint a kötelező szállodai karantén valószínűsíthető helyszínei között a legnagyobb repülőterek, köztük a Heathrow, a Gatwick, a London City, valamint Birmingham, Bristol, Manchester, Edinburgh, Glasgow és Aberdeen légikikötőinek szállodái is szerepelnek.



A kormány arra számít, hogy naponta több mint ezer embernek kell majd szállodai férőhelyet biztosítani.

A brit hatóságok az új koronavírus-variánsok terjedése miatt nemrégiben általánosságban is megszigorították a beutazási korlátozásokat: január vége óta átmenetileg minden országból megszüntették a karanténkötelezettség nélküli beutazás lehetőségét, emellett mindenhonnan csak 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni Nagy-Britanniába.