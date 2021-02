Koronavírus-járvány

Újabb egymilliárd eurós támogatáshoz jut a német kulturális élet

Újabb egymilliárd eurós (355 milliárd forint) támogatáshoz jut a német kulturális szféra a szövetségi kormánytól - jelentették be csütörtökön Berlinben.



A Neustart Kultur (Újrakezdés a kultúrában) nevű programra a koalíciós pártok - a CDU/CSU jobbközép pártszövetség és a szociáldemokraták (SPD) - új megállapodása alapján 2020 után az idén is egymilliárd eurót fordítanak a szövetségi költségvetésből. A támogatás megduplázása "a szolidaritás, a remény és a bátorítás jele" - emelte ki sajtónyilatkozatában Monika Grütters kulturális államminiszter.



"Támogatni és védeni akarjuk egyedülálló kulturális sokszínűségünket és át akarjuk menteni a (járványügyi) zárlat utáni időkre" - tette hozzá.



A program a tavaly lefektetett szabályok szerint folytatódik, ami legfőképpen azt jelenti, hogy hangszerkészítőtől moziüzemeltetőig és szobrásztól fesztiválszervezőig, helytörténeti múzeumtól országos könyvtárig és cirkusztársulattól szimfonikus zenekarig a kulturális élet valamennyi szereplője és intézménye kaphat támogatást a koronavírus-járvány miatt elveszenvedett veszteségek ellensúlyozására. Így például hétévesnél kisebb gyermeket nevelő szabadúszó művészek 12 ezer eurós ösztöndíjra pályázhatnak, múzeumok pedig műtárgyanként húszezer eurós támogatást igényelhetnek kortárs képzőművészeti gyűjteményük bővítésére.

A Neustart Kultur független a szövetségi kormány többi, ágazatokat átívelő stabilizációs programjától, a többi között az egyéni vállalkozók és a kisvállalkozások megsegítésére 50 milliárd eurós keretösszeggel elindított támogatási alaptól, amelynek forrásai ugyancsak jelentős részben a kultúra területén tevékenykedőkhöz jutnak - emelték ki a program első évét összegző beszámolóban, amely szerint a támogatás nemcsak a fennmaradást, hanem a fejlesztéseket is szolgálja. Így például 150 millió eurót különítettek el a járvány miatt megváltozott környezethez alkalmazkodó új, különösen a digitalizáció lehetőségeire épülő előadási, művészetközvetítési formátumok kidolgozására és bevezetésére.



Németországban a tavaly novemberben bevezetett és decemberben megszigorított járványügyi zárlat miatt csaknem teljes mértékben leállt a kulturális élet. A szövetségi kormány mellett a tartományi kormányok is igyekeznek támogatni az ágazatot, a tartományi rangú főváros, Berlin vezetése például engedélyezte, hogy az alapvető árucikkeket forgalmazó üzletek mellett a könyvesboltok is nyitva tartsanak.