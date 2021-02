Koronavírus-járvány

Több ezer horvát vállalkozó tüntetett a járványügyi korlátozások enyhítéséért

Horvátország nem enyhít a járványügyi korlátozásokon, e miatt több ezer vállalkozó tüntetett szerdán, Zágráb főtérén - közölte a HRT közszolgálati televízió.



Vili Beros egészségügyi miniszter a válságstáb szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: az egészség áll az első helyen, nem szabad türelmetlennek lenni és rossz döntéseket hozni.



Mindannyian tudjuk, mi történhet rövid idő alatt, ha sietünk - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy figyelembe kell venni az új kihívásokat, mint az új vírusvariáns és az oltási nehézségek.



Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója kedden a sajtónak úgy nyilatkozott: Horvátországba eddig 106 400 oltóanyag érkezett, 20 000 dózissal kevesebb a vártnál. A Pfizer/BioNTech védőoltásából 98 000, a Modernáéból 8400 adag. Százezer lakosra vetítve 1,96 ampulla, a korábban tervezett 4 helyett - húzta alá.



Eközben a horvát fővárosban több ezer vendéglátóhely és edzőterem tulajdonosa tüntetett az egyenlő elbírálásért.



Horvátországban többek között nyitva tarthatnak az üzletek, a bevásárlóközpontok, a mozik, a múzeumok, a szállodák és hétfőtől az uszodák is. November vége óta azonban zárva vannak az edzőtermek, a kávézók, az éttermek, utóbbiak csak elvitelre készíthetnek ételt.



A demonstrációt szervező Glas egyesület szerint a járványügyi intézkedések diszkriminatívak egyes vállalkozókra nézve. Az összegyűltek nagyobb állami támogatást, továbbá a nem adó jellegű járulékok megszüntetését és Tomislav Coric gazdasági és fejlesztési miniszter távozását is követelték.



Horvátországban az utóbbi 24 órában 730 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 233 637-et. Egy nap alatt 17 újabb beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19-betegség szövődményeibe, a halottak számát 5088-ra emelve. Kórházban 1222 beteget ápolnak, közülük 99-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív esetek száma 2926.



A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közölt adatok szerint szerdára 1560-nal 169 933-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában 23 beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3564-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1012-en vannak kórházban, 165-en intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 17 097.



A szlovén parlament egy újabb gazdaságélénkítő csomagot is elfogadott szerdára virradóra, amellyel a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségeket szándékozik enyhíteni.



Újdonságnak számít, hogy április végéig az állam 80 százalék helyett szász százalékban átvállalja azon vállalatok költségeit, amelyeknek a forgalma több 20 százalékkal esett vissza a járvány miatt.



Mivel ettől az évtől bruttó 1024 euróra (364 ezer forint) nőtt a minimálbér, ezen költségek egy részét is átvállalja az állam a munkáltatóktól. Ötven euró támogatást nyújt dolgozónként az első félévben, a második félévben pedig a vállalatok mentesülnek a járulékok befizetése alól.

A kabinet egyszeri, 200 euró válságtámogatásról is döntött azon dolgozók részére, akik nem kaptak karácsonyi pénzt decemberben.