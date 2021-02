Koronavírus-járvány

Belgiumban nem oltják be a 65 év felettieket az AstraZeneca vakcinájával

Belgiumban egyelőre nem oltják be a 65 év feletti lakosokat az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinával - írta a BrusselsTimes belgiumi hírportál kedden.



A belga szövetségi kormány azért döntött így, mert nem áll rendelkezésre elegendő adat arról, hogy 65 év felett is hatékony a brit-svéd érdekeltségű gyógyszercég oltóanyaga.



Franck Vandenbroucke belga egészségügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy e tekintetben a kormány a nemzetei egészségügyi tanács iránymutatásait követi.



"A tanács szerint ez a vakcina nagyon hatékony a 18 és 55 év közötti emberek számára, de nem állítható kellő bizonyossággal, hogy az ennél idősebb korosztálynak is teljes védelmet nyújtana a vírus ellen" - jelentette ki.



A 11,5 millió lélekszámú országban eddig a lakosság 2,49 százalékát oltották be az első addaggal a Pfizer/BionTech és a Moderna vállalatok által kifejlesztett oltóanyagokkal.