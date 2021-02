Koronavírus-járvány

Elhunyt a brit egészségügynek milliókat gyűjtő 101 éves veterán

Elhunyt kedden Sir Tom Moore, a brit hadsereg veteránja, aki tavaly csaknem 33 millió fontot gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára a koronavírus-járvány elleni küzdelemre. Sir Tom koronavírus-fertőzésben szenvedett, halálát a fertőzés miatt kialakult Covid-19 betegség okozta.



A "Captain Tom", vagyis Tom százados néven világszerte ismertté vált egykori katonát - aki a második világháború idején az ázsiai hadszíntéren szolgált és századosi rendfokozatban szerelt le - életének 101. évében érte a halál.



Lánya, Hannah Ingram-Moore vasárnap közölte a Twitteren, hogy édesapját kórházba kellett szállítani, mivel koronavírus-fertőzést kapott és légzéssegítő kezelés vált szükségessé.



Sir Tom Moore akkor már néhány hete tüdőgyulladással küszködött, de egészen vasárnapig otthonában ápolták.



Halálát kedden két lánya, Hannah Ingram-Moore és Lucy Teixeira közös sajtóközleményben jelentette be.



A dél-angliai Bedford városának kórháza, ahol az agg veteránt kezelték, már hétfő este közölte: a koronavírus-járvány miatt elrendelt látogatási tilalom ellenére engedélyezte, hogy családja felkereshesse betegágyánál Sir Tom Moore-t.



Sir Tom tavaly arra tett fogadalmat, hogy századik születésnapja előtt százszor körbesétálja házának jókora kertjét. Ennek fejében azt kérte, hogy aki teheti, adományokkal támogassa az NHS által a koronavírus-járvány megfékezésére kifejtett áldozatos erőfeszítést.



Kezdeti célkitűzése az volt, hogy ezer fontot gyűjtsön össze az NHS-t támogató jótékonysági alap számára.



Tom százados tavaly április 30-án ünnepelte századik születésnapját, de a századik kört már két héttel korábban megtette kertjében egykori alakulata, a yorkshire-i ezred katonáinak díszsorfala között. Tom Moore naponta tíz kört teljesített kerekes járókerete segítségével kertjének egy kijelölt, 25 méter kerületű része körül a délkelet-angliai Marston Moretaine községben lévő otthonában.

Az adományok azonban ezután is folyamatosan ömlöttek az NHS-segélyalap elkülönített számlájára, amelyen végül 32,8 millió font - több mint 13 milliárd forint -, vagyis az eredeti célkitűzésben megjelölt ezer fontnak csaknem a 33 ezerszerese gyűlt össze.



A több mint másfél millió adományozó között volt Vilmos herceg, II. Erzsébet királynő unokája, aki majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



A jótékonysági sétával összegyűjtött tízmilliókkal Sir Tom négy évtizedes Guinness-rekordot döntött meg.



Ráadásul még egy Guinness-rekord is fűződik nevéhez: ő a legidősebb ember, aki a brit slágerlisták élére került: Michael Ball énekes You'll Never Walk Alone című dalának új felvételén szerepelt, amely szintén az adománygyűjtő akció része volt.



A királynő - Boris Johnson miniszterelnök soron kívüli, egyedi felterjesztését jóváhagyva - tavaly nyáron a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelte, a brit hadsereg pedig ezredessé léptette elő a hatalmas adományt összegyűjtő veteránt.



Szeptemberben bejelentették, hogy film is készül Sir Tom életéről James Spring, Nick Moorcroft és Meg Leonard producerek közreműködésével.