Koronavírus-járvány

Spanyolországban napok óta csökken a fertőzés terjedése, de a kórházi terhelés tovább emelkedik

Spanyolországban napok óta csökken a koronavírus-fertőzések terjedése, és csökken a halálozás is, de a kórházi ellátásra szorulók száma továbbra is emelkedik - értékelte a járványügyi helyzetet Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója hétfőn Madridban.



Az egészségügyi minisztérium adata szerint az elmúlt 24 órában ötezer új esetet diagnosztizáltak, a hétvége folyamán mintegy 80 ezerrel lett több regisztrált eset.



Százezer emberből átlagosan 865-en fertőzöttek az országban, pénteken ez a szám még 886 volt. A járvány kezdete óta több mint 2,8 millió igazolt fertőzöttről tudni.



A kórházi ágyak negyedén Covid-beteget kezelnek, az intenzív osztályokon 45 százalék feletti a koronavírusos esetek ellátása. Hét tartományban meghaladja az 50 százalékot is. Sok helyen emiatt át kell ütemezni a halasztható beavatkozásokat - mondta a járványügyi vezető.



Fernando Simón becslése szerint közel 80 százalékban kiszűrik a fertőzötteket, január 22-e és 28-a között több mint 1,7 millió tesztet végeztek, 14 százalékuk lett pozitív. A legtöbb fertőzött a 20-29 év közötti korosztályból kerül ki.



Mint mondta, egy hét alatt 1534-en vesztették életüket a fertőzés következtében, a járvány áldozatainak száma meghaladja az 59 ezret.



A szakember hangsúlyozta: az enyhe csökkenés ellenére a kitűzött járványügyi célok még mindig távol vannak, ezért továbbra is erőfeszítések szükségesek az emberek és az intézmények részéről egyaránt.



Carolina Darias egészségügyi miniszter hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy januárban 1,7 millió vakcinát kapott Spanyolország, februárban pedig 2,3 millió dózis várható a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna gyógyszergyár vakcinájából. Mindkét adagot eddig mintegy 357 ezren kapták meg.