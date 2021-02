Koronavírus-járvány

A BioNTech is az EU-nak szánt oltóanyag-mennyiség növelésére készül

Az AstraZeneca után a BioNTech is az Európai Uniónak szánt oltóanyag-szállításainak növelésére készül, a német biotechnológiai cég hétfői bejelentése szerint a második negyedévben akár 75 millióval is több adag érkezhet a Pfizer amerikai gyógyszeripari óriáscéggel az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) ellen kifejlesztett vakcinájukból.



Német hírportálokon ismertetett közleményében a BioNTech pénzügyi és ügyvezető igazgatója, Sierk Poetting kifejtette, hogy befejezték a gyártási kapacitás növelését szolgáló átalakítást a Pfizer belgiumi üzemében, és a terveknek megfelelően halad az amerikai partnertől független, németországi, marburgi üzemük kialakítása.



Az új gyár beindításához szükséges engedélyeket már beszerezték, a termelés februárban elindulhat.



A vállalat tovább dolgozik azért, hogy február közepétől ismét több oltóanyagot szállíthasson, és így maradéktalanul teljesítse az EU-nak az első negyedévre tett szerződéses vállalásait.



A kapacitás jelentős bővítése révén az év egészét tekintve a korábban ütemezett 1,3 milliárd helyett kétmilliárd adag oltóanyagot állíthatnak elő, és az április-júniusi időszakban a tervezettnél akár 75 millióval több adagot szállíthatnak le az EU-tagországoknak - áll a közleményben.



A Pfizer/BioNTech vakcina volt az első, amelyre forgalmazási engedélyt adtak ki az EU-ban. Az oltások beadása tavaly karácsonykor kezdődött. A beszerzéseket a tagországok megbízásából intéző Európai Bizottság tavaly novemberben 300 millió, január elején további 300 millió adag megvásárlásáról kötött szerződést a gyártókkal.



Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen vasárnap bejelentette, hogy az AstraZeneca is több oltóanyagot biztosít a tagországoknak. Az amerikai gyógyszeripari cég a korábbi terveiben szereplő 31 millió helyett 40 millió adagot szállít az első negyedévben. A cég azt is vállalta, hogy szállításait az eredeti menetrendhez képest egy héttel korábban elkezdi, és bővíti gyártókapacitását az EU-ban - ismertette a német politikus.



Az AstraZeneca terméke az EU-ban a harmadik a SARS-Cov-2 elleni oltóanyagok sorában a Pfizer/BioNTech és az amerikai Moderna vakcinája után. A brüsszeli bizottság 400 millió adag megvásárlásáról kötött szerződést a gyártóval, és pénteken adta ki a forgalmazási engedélyt.