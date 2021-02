A nyílt utcán gyújtotta fel magát egy férfi Moszkvában - videó

Életveszélyes állapotban került kórházba vasárnap az a férfi, aki benzinnel öntötte le, majd felgyújtotta magát az orosz főváros egyik bevásárlóutcájában.



Az esetet egy megdöbbent járókelő videózta, míg egy rendőr és a gyalogosok a lángok eloltásával próbálkoztak. Az utcát takarító munkás megpróbált havat lapátolni az égő emberre.



A hírek szerint az eset nincs összefüggésben a Navalnij-tüntetésekkel, a férfi mentális problémákkal és komoly anyagi gondokkal küzd.

A man is reportedly in serious condition after dousing himself in petrol and setting himself alight in #Moscow https://t.co/3Wfqrt4y0c pic.twitter.com/XsJeYFwAiH