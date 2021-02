Koronavírus-járvány

Elkapta a kórt: kórházba került a brit egészségügynek milliókat gyűjtő 101 éves katona

Boris Johnson brit miniszterelnök vasárnap este, ugyancsak a Twitteren az egész ország nevében teljes felgyógyulást kívánt Sir Tomnak. 2021.02.01 02:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Koronavírus-fertőzéssel kórházba szállították vasárnap Sir Tom Moore-t, a brit hadsereg hamarosan 101 esztendős veteránját, aki tavaly csaknem 33 millió fontot gyűjtött az állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára a koronavírus-járvány elleni küzdelem segítésére.



A "Captain Tom", vagyis Tom százados néven világszerte ismertté vált egykori katonát - aki a második világháborúban az ázsiai hadszíntéren szolgált és századosi rendfokozatban szerelt le - lánya, Hannah Ingram-Moore vasárnapi Twitter-bejegyzése szerint néhány hete tüdőgyulladással kezelték, a héten pedig megállapították róla, hogy koronavírus-fertőzése van.



A tájékoztatás szerint Sir Tom eddig otthonában, családja körében lábadozott, de vasárnap légzéssegítő kezelés vált szükségessé. Hannah Ingram-Moore hangsúlyozta ugyanakkor, hogy édesapját nem intenzív osztályon ápolják.



Tom Moore tavaly arra tett fogadalmat, hogy századik születésnapja előtt százszor körbesétálja házának jókora kertjét. Ennek fejében azt kérte, hogy aki teheti, adományokkal támogassa az NHS által a koronavírus-járvány megfékezésére kifejtett áldozatos erőfeszítést.



Kezdeti célkitűzése az volt, hogy ezer fontot gyűjt össze az NHS-t támogató jótékonysági alap számára.

Tom százados tavaly április 30-án ünnepelte századik születésnapját, de a századik kört már két héttel korábban megtette kertjében egykori alakulata, a yorkshire-i ezred katonáinak díszsorfala között. Tom Moore naponta tíz kört teljesített kerekes járókerete segítségével kertjének egy kijelölt, 25 méter kerületű része körül a délkelet-angliai Marston Moretaine községben lévő otthonában.



Az adományok azonban ezután is folyamatosan ömlöttek az NHS-segélyalap elkülönített számlájára, amelyen végül 32,8 millió font - több mint 13 milliárd forint -, vagyis az eredeti célkitűzésben megjelölt ezer fontnak csaknem a 33 ezerszerese gyűlt össze.



A több mint másfél millió adományozó között volt Vilmos herceg, II. Erzsébet királynő unokája, aki majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



A királynő - Boris Johnson soron kívüli, egyedi felterjesztését jóváhagyva - tavaly nyáron a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelte, a brit hadsereg pedig ezredessé léptette elő a hatalmas adományt összegyűjtő veteránt.



Szeptemberben bejelentették, hogy film is készül Sir Tom életéről James Spring, Nick Moorcroft és Meg Leonard producerek közreműködésével.



A producercsapat nevéhez fűződnek a Táncterápia (Finding Your Feet), illetve a Fisherman's Friends című alkotások.