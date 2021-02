Őrizetbe vették Julija Navalnaját, a politikus feleségét

Oroszország-szerte Navalnij-párti, a hatóságok által nem engedélyezett tüntetések zajlanak, amelyeken az OVD-Info jogvédő csoport szerint moszkvai idő szerint délután fél ötig több mint 2948 embert vettek őrizetbe, közülük 789-et Moszkvában, 467-et Szentpéterváron, 194-et Kraszojarszkban, 120-at Vlagyivosztokban, 114-et Nyizsnyij Novgorodban és 103-at Novoszibirszkben.







Navaljanát egy tiltakozó akcióról szállították el rohamsisakot viselő, gumibottal felszerelt rendőrök, mikrobusszal. A belügyminisztérium kora délután kétezerre becsülte a fővárosi tiltakozási akciók részvevőinek számát.



A Dozsgy ellenzéki online televízió és az Eho Moszkvi rádió YouTube-csatornájának közvetítése szerint résztvevői több oszlopra oszolva kíséreltek meg eljutni a Matrosszkaja Tyisina börtönhöz, amelyben Navalnijt őrzik, de helyi idő szerint délután négyig nem jártak sikerrel. A tömegből a rendőrök többeket kiemeltek.



A TASZSZ szerint Moszkva belvárosában kigyulladt egy rendőrautó. Az okokat nem közölték. Az Interfax szerint a Tverszkaja metrónál egy férfi megkísérelte felgyújtani magát, de ledöntötték és a lángokat eloltották.



Szentpéterváron a Dozsgy szerint a rendőrök legkevesebb egy alkalommal könnygázt és elektromos sokkolót alkalmaztak. A televízió szerint az országban vasárnap mintegy félszáz újságírót vettek őrizetbe. Az RBK szerint az "északi fővárosban" összetűzés is volt, a tüntetők megakadályozták több társuk elszállítását.



Az ellenzéki médiában és a világhálón megjelent beszámolók szerint a tüntetők egyebek között Navalnij szabadon bocsátását és az általuk tolvajnak minősített Vlagyimir Putyin orosz elnök távozását követelték a rendfenntartó testületek erődemonstrációja mellett.



Navalnijt január 17-én a moszkvai repülőtéren vették őrizetbe, amikor visszatért Németországból, ahol gyógykezelést kapott, miután augusztusban Oroszországban - több nyugati laboratórium egybehangzó szakvéleménye szerint - megmérgezték. A politikust arra hivatkozva vették őrizetbe, hogy megszegte egy sikkasztási ügyben rá korábban kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés feltételeit.

Január 19-én rendelte el Navalnij 30 napos előzetes letartóztatását. Felfüggesztett börtönbüntetésének esetleges letöltendőre változtatásáról kedden dönt majd az illetékes bíróság.







A letartóztatást követően a Navalnij alapította Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) a világhálón közzétett egy dokumentumfilmet, amely szerint Vlagyimir Putyin elnök egy 100 milliárd rubelt (mintegy 400 milliárd forintot) érő titkos uradalmat építtetett fel magának a Fekete-tenger partján, Gelendzsik üdülőváros közelében. A YouTube számlálója vasárnap koradélután csaknem 105 millió megtekintést mutatott.



A Kreml a közlést valótlannak minősítette.



A moszkvai amerikai nagykövetség vasárnap megerősítette az Interfax hírügynökségnek: a sajtón és az interneten keresztül tudomása van arról, hogy a FBK azt kérte Joe Biden elnöktől, vezessen be szankciókat 35, de legalább nyolc magas rangú orosz tisztségviselő ellen. Az érintetteket az alapítvány a demokratikus szabadságjogok megsértésével és korrupcióval vádolta meg.



A listán szerepel Mihail Murasko egészségügyi miniszter is, aki az FBK szerint "fedezte Navalnij megmérgezését".

For second week running, wife of jailed opposition figure Alexey #Navalny detained at unsanctioned protest in #Moscow



MORE: https://t.co/S28XkS8svL pic.twitter.com/oFdSSNWR25