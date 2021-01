Koronavírus-járvány

Európai Bizottság: az EU-ban engedélyeztetni kell az oltóanyagexportot

2021.01.29 18:22 MTI

Az Európai Bizottság pénteken rendelkezést léptetett életbe arról, hogy az európai uniós tagországokban minden esetben engedélyeztetni kell a koronavírus elleni oltóanyagok külföldre vitelét - jelentette be az uniós végrehajtó testület Brüsszelben.



A kereskedelmi kérdésekért is felelős bizottsági alelnök, Valdis Dombrovskis közlése szerint a most jóváhagyott mechanizmus olyan eszközt ad az unió kezébe, amely biztosítja az oltások megfelelő időben és mennyiségben történő szállítását az EU-tagországokba.



Sztella Kiriákidisz egészségügyért felelős uniós biztos arra emlékeztetett, hogy az EU előre finanszírozta egyes oltások kifejlesztését és az azok előállításához szükséges gyártókapacitások kiépítést, ezért joga van ahhoz, hogy világosan lássa, hová szállítják a vállalatok az oltóanyagot. "Felelősséggel tartozunk az európai polgárok és az adófizetők felé - ez számunkra alapelv" - hangsúlyozta.



Az exportkontroll rendszere megköveteli a vállalatoktól, hogy előre értesítsék a tagállami hatóságokat az Európai Unióban gyártott vakcinák kivitelének szándékáról. Március végéig a tagállamok dönthetnek - a bizottság iránymutatása mellett - a vakcinák unión kívülre szállításának engedélyezéséről. Mindezen intézkedések azokra az oltóanyaggyártó vállalatokra vonatkoznak, amelyekkel az EU előzetes adásvételi szerződéseket kötött, és nem érintik a humanitárius célú exportálásokat.



Ursula von der Leyen bizottsági elnök azt hangsúlyozta, hogy ideiglenes rendszerről van szó, amely ezzel együtt bizonyítja, hogy a lakosság egészségének megvédése messze kiemelt prioritás az unió számára.



Az Európai Bizottság egy hete folytat tárgyalásokat az AstraZeneca vállalattal, miután a cég a múlt héten bejelentette, hogy gyártási nehézségek miatt késedelmet szenved az Oxfordi Egyetemmel közösen kifejlesztett vakcinájának kiszállítása az európai uniós tagországokba. A brüsszeli testület azóta felkérte a belga egészségügyi hatóságokat, hogy tartsanak vizsgálatot a cég helyi oltóanyag-előállító telepén, ellenőrizve a vállalat vezetőségének állításait. A héten a Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinagyártó is késéseket jelentett be az oltóanyagok szállításával összefüggésben.