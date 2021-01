Koronavírus-járvány

Az új brit variánssal szemben is magas hatékonyságú a Novavax oltóanyaga

A koronavírus nemrégiben Angliában azonosított új variánsával szemben is magas hatékonyságúnak bizonyult a nagy-britanniai klinikai próbákon a Novavax nevű amerikai gyártó kísérleti oltóanyaga - közölte csütörtök este a vakcinát kifejlesztő cég. Boris Johnson brit miniszterelnök jó hírnek nevezte az eredményt.



A Novavax Londonban ismertetett közleménye szerint a 15 ezer résztvevővel elvégzett nagy-britanniai vizsgálat kimutatta, hogy a Covid-19 betegséget okozó koronavírus eredeti változatával szemben a vakcina 95,6 százalékos, az új brit variánssal szemben 85,6 százalékos hatékonyságú.



A cég számítási módszertana alapján a Novavax oltóanyag hatékonysága a vizsgálati csoport összességére vetítve 89,3 százalékos.



A vállalat közölte: a vizsgálatsorozatban 18 és 84 év közötti életkorú önkéntesek vettek részt, 27 százalékuk 65 évesnél idősebb.



A brit kormány karácsony előtt jelentette be az új koronavírus-variáns azonosítását. A vizsgálatok adatai szerint a variáns - amely kezdetben mindenekelőtt Londonban és Délkelet-Angliában terjedt - 30-70 százalék közötti mértékben lehet fertőzőképesebb a korábban azonosított típusnál.



A Novavax az első olyan oltóanyag, amely az alkalmazási próbaszakasz idején bizonyult magas hatékonyságúnak az új koronavírus-variánssal szemben.



A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) által eddig jóváhagyott vakcinák mindegyikének klinikai próbái már lezárultak, amikor a brit kormány bejelentette az új koronavírus-variáns azonosítását.



Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója azonban minapi sajtótájékoztatóján közölte: a vizsgálati eredmények alapján a Nagy-Britanniában már forgalomba került oltóanyagok is ugyanolyan hatékonyak az új vírusváltozattal szemben, mint az először felbukkant koronavírus-variáns ellen.

Az MHRA eddig a Pfizer és a BioNTech, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca, valamint a Moderna vakcináinak nagy-britanniai forgalmazását engedélyezte.



A december 8-án kezdődött nagy-britanniai oltási kampány az első két oltóanyaggal folyik, az amerikai Moderna vállalat vakcinája várhatóan tavasszal érkezik.



Clive Dix, a brit oltási kampány szervezésére alakult kormányzati munkacsoport elnöke a Novavax beszámolója utáni nyilatkozatában látványosnak nevezte a vakcinával folytatott próbák eredményeit.



Kiemelte: különösen biztató, hogy az oltóanyag az újonnan felbukkanó variánsokkal szemben is magas hatékonyságú.



Boris Johnson miniszterelnök csütörtök éjjeli Twitter-bejegyzésében jó hírnek nevezte, hogy a Novavax vakcinája a nagy-britanniai próbákon magas hatékonyságúnak bizonyult.



Johnson közölte: a brit gyógyszerfelügyelet elkezdi az oltóanyag vizsgálatát, és engedélyezés esetére a brit kormány máris 60 millió dózist lekötött ebből a vakcinából.



A nagy-britanniai forgalmazásra szánt Novavax oltóanyag-dózisokat az északkelet-angliai Stockton városában gyártják majd.



A brit kormány eddig hét gyártótól csaknem 370 millió adag oltóanyagot rendelt.



A hivatalos célkitűzés az, hogy február 15-ig a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja - 16 millió ember - megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát, őszre pedig a teljes felnőtt brit lakosság részesüljön a vakcinából.



A brit egészségügyi minisztérium csütörtök este ismertetett adatai szerint országszerte eddig 7 447 199-en részesültek az oltás első adagjában, 476 298-an a második dózist is megkapták.