Koronavírus-járvány

Életkori korlátozásokkal vezethetik be az Oxford/AstraZeneca-vakcinát Németországban

A kiszivárogtatott ajánlástervezet szerint a készítményt csak a 18 és 64 év közöttiek beoltására szabad használni, mert más korcsoportoknál nincs elég adat a hatékonyságának megítélésére. 2021.01.28 18:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Életkori korlátozásokkal vezethetik be Németországban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár együttműködésével kifejlesztett vakcinát egy független szakértőket összefogó kormányzati tanácsadó testület, az úgynevezett állandó oltási bizottság (STIKO) formálódó ajánlása szerint, amelyről csütörtökön számoltak be német hírportálok.



A kiszivárogtatott ajánlástervezet szerint a készítményt csak a 18 és 64 év közöttiek beoltására szabad használni, mert más korcsoportoknál nincs elég adat a hatékonyságának megítélésére.



A klinikai vizsgálatok során beoltottak közül mindössze 341-en voltak legalább 65 évesek, és noha csupán egyetlen egy megbetegedést regisztráltak körükben, az alacsony létszám miatt nem lehet úgynevezett statisztikailag szignifikáns, a legalább 65 évesekre általában véve érvényes következtetésekre jutni a szérum hatékonyságáról - ismertette az ajánlástervezetet a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című lap a hírportálján.



Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter egy csütörtöki berlini tájékoztatón a sajtójelentésekről elmondta: tavaly ősz óta lehet tudni, hogy más oltásfejlesztési programokkal összevetve kevés adat van az Oxford/AstraZeneca-vakcina egyes tulajdonságairól. A kormánynak azonban nem a STIKO előzetes, hanem végleges ajánlása alapján kell majd beillesztenie az új terméket az oltási kampányba, és előbb be kell várni az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség (EMA) péntekre várható döntését a vakcina engedélyezéséről.



A miniszter rámutatott: hatalmas tudományos teljesítmény, hogy alig 12 hónappal egy vírus megjelenése után van már oltás ellene, az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen pedig az EMA várhatóan kedvező döntésével már három különböző oltás is rendelkezésre áll majd az EU-ban.

Ez azonban nem változtat azon, hogy az EU és az egész világ a járvány eddigi legnehezebb szakaszában tart. Ezt mutatja a többi között, hogy az "oltásbajnok" Izraelben a külföldön felbukkant új vírusváltozatok terjedésének akadályozására lezárták az ország fő nemzetközi repülőterét - mondta a miniszter.



Hozzátette, hogy az új vakcina engedélyezése egyelőre nem javít jelentősen az oltóanyag-ellátáson. Németországban még legalább tíz hétig, április közepéig hiány lesz a SARS-CoV-2 elleni oltásból - mondta Jens Spahn.



A német sajtóban a hét elején is megjelentek hírek arról, hogy a Oxford/AstraZeneca-vakcinát csak 65 éven aluliaknál lehet majd használni. Egészségügyi szakpolitikusok a Bild című tömeglapnak azzal magyarázták a korlátozást, hogy a szérumot főleg fiatalokon tesztelték. A Handelsblatt című üzleti lap beszámolója szerint az a gond, hogy az engedélyeztetési eljáráshoz benyújtott dokumentáció alapján rendkívül alacsony, mindössze 8 százalékos a vakcina hatékonysága a 65 éven felülieknél.



A lapértesülések megjelenése után az AstraZeneca közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy az idősek körében alacsony hatékonyságról szóló információk tévesek és alaptalanok.



Pascal Soriot, az AstraZeneca elnök-vezérigazgatója szerint azért van a gyógyszergyárnak kevesebb adata a többi gyógyszergyárhoz képest, mert később kezdték el az idősek oltását.



"Igen helytálló adataink vannak azzal kapcsolatban, hogy igen erős antitestképződés indult meg az időseknél, hasonló ahhoz, amilyent a fiataloknál tapasztaltunk" - mondta Soriot a Die Welt című német lapnak nyilatkozva.