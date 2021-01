Állatok

Szabadon engedték a több falut is rettegésben tartó tigrist - videó

A ragadozó kutyákat és más háziállatokat ejtett zsákmányul, míg végül be tudták fogni. 2021.01.28 07:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szabadon engedték azt az amuri tigrist, amely hetekig több falut is rettegésben tartott az orosz Távol-Keleten. A ragadozó kutyákat és más háziállatokat ejtett zsákmányul, míg végül be tudták fogni. Miután alaposan megvizsgálták, és egy nyomkövetővel is ellátták, a lakott területektől távol engedték vissza a vadonba.