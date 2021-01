Koronavírus-járvány

Csak januárban közel 80 ezer ember vesztette életét a koronavírus-járvány következtében az Egyesült Államokban - derül ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adataiból. Az intézmény statisztikái szerint keddig 79 ezer koronavírus okozta halálesetet regisztráltak az országban, ami több mint ezer fővel meghaladja a korábbi decemberi negatív rekordot.



A CNN amerikai televízió információi szerint kedden Jeff Zients, Joe Biden amerikai elnök Covid-19 munkacsoportjának vezetője konzultált az államok kormányzóival és közölte velük, hogy jövő héttől kezdve 16 százalékkal növelik az oltóanyagok kiszállítását.



Az amerikai elnök már első teljes hivatali napján egy sor rendeletet írt alá a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedésekről, és közölte, hogy a járvány egyesült államokbeli halálos áldozatainak száma várhatóan eléri a félmilliót februárban. Joe Biden elmondta, hogy tervei szerint elnöksége első száz napjában 100 millió amerikait fognak beoltani, valamint elrendelte a maszkviselés szigorítását is.



"A brutális igazság az, hogy hónapokba telik, mire be tudjuk oltani az amerikaiak többségét. A következő hónapokban a maszkok, nem pedig az oltások jelentik a legjobb védelmet a Covid-19 ellen" - fogalmazott Joe Biden kedden, amikor bejelentette, hogy az oltások felgyorsítása érdekében újabb 200 millió adag vakcinát vásárolnak, fele-fele arányban a Moderna és a Pfizer-BioNTech cégektől. Az elnök tervei szerint ez a mennyiség elegendő lesz ahhoz, hogy nyár végéig, vagy kora őszig 300 millió amerikai állampolgárt beoltsanak.



Az amerikai betegségmegelőzési és járványügyi központ (CDC) állásfoglalása szerint az iskolákba - bizonyos óvintézkedések szigorú betartásával - fokozatosan visszatérhetnek a diákok. A CDC szakemberei azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy a helyi hatóságoknak szigorúbb korlátozásokat kell bevezetniük például a beltéri étkezések esetében, hogy az általános fertőzési arány ne emelkedjen.