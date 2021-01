Élve gyújtották fel a lakott területre tévedt elefántot - megrázó videó

Hatalmas felháborodást okozott Indiában egy közösségi oldalakon elterjedt videó, melyen azt látni, ahogy felgyújtanak egy lakott területre tévedt elefántot.



A videón látni, ahogy az elefántot tűzzel próbálják elijeszteni, majd végül egy égő autógumit dobnak a fejére, ami ráragad. A videón hallani, hogy a menekülő állat után kiáltják, hogy "menj, menj be az erdőbe, és dögölj meg!"



Az állat kétségbeesett tülköléssel menekült el. Az állatvédelmi hatóság emberei később ugyan megtalálták, de már nem tudták megmenteni az életét.



A helyi hatóságok két férfit tartóztattak le az állat halála miatt, a vadvédelmi törvény megsértése miatt, és köröznek egy harmadik férfit is az esettel kapcsolatban.

Shocking torture of an elephant which had strayed out of Mudumalai Tiger Reserve located in the Western Ghats' Nilgiri hills in Tamil Nadu. The elephant had strayed into a resort area. The resort owner should be booked as per the Wildlife act.@Jairam_Ramesh @PrakashJavdekar pic.twitter.com/DYl8R3faLJ