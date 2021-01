A Biden család kutyái is megérkeztek a Fehér Házba - fotók

A first lady, Jill Biden sajtótitkára a CNN-hez eljuttatott hétfői közleményében az írta, hogy az amerikai elnök és családja előbb berendezkedtek a washingtoni rezidencián, és csak utána hozták el a kutyákat Delaware-ből.



A két németjuhász beköltöztetésével Bidenék visszatérnek ahhoz a régi hagyományhoz, hogy az amerikai elnök és családja házi kedvenceikkel együtt költözik be a Fehér Házba.



Major a washingtoni elnöki hivatal és rezidencia első olyan kutyája, amelyet menhelyről fogadtak örökbe. A németjuhásznak nehéz kölyökkora volt. Öt testvérével együtt mérgezés miatt szorult kezelésre, majd egy állatmenhelyre került Biden szülővárosában, a Delaware állambeli Wilmingtonban. Biden és felesége 2018-ban fogadták örökbe az ebet.



Champ Barack Obama elnökké - és Biden alelnökké - választását követően került a családhoz 2008-ban.

📸: The First Dogs arrived at the White House Sunday, including Major, the first rescue dog ever to live in the White House.



The Biden family wanted to get settled in the White House before moving Champ and Major from Delaware to Washington, per First Lady Jill Biden's office. pic.twitter.com/lAhZrD7Dbx