Koronavírus-járvány

Szerbiában a nagy érdeklődés miatt korlátozni kellett a kínai oltásért jelentkezők számát

A szerb kormány két hete tette lehetővé, hogy interneten regisztráljanak a szerb állampolgárok, és kiválasszák, melyik vakcinát szeretnék felvenni. 2021.01.26 10:28 MTI

A szerb kormány keddtől megszüntette a lehetőséget, hogy bárki soron kívül beadathassa magának a kínai Sinopharm cég koronavírus elleni oltását, miután az utóbbi néhány napban a rendkívüli érdeklődés miatt óriási sorbanállás és többórás várakozás alakult ki a szerbiai oltópontokon.



A szerb kormány két hete tette lehetővé, hogy interneten regisztráljanak a szerb állampolgárok, és kiválasszák, melyik vakcinát szeretnék felvenni. A regisztráltak ezt követően értesítést kapnak arról, hogy hol és mikor vehetik fel az előre megjelölt védőoltást. Mivel időközben a Sinopharm szérumából több mint egymillió adag érkezett az országba, a hatóságok közölték, hogy aki a kínai védőoltást választaná, az soron kívül is megkapja az oltást. Az érdeklődés azonban óriási volt, ezért - hogy senkinek ne kelljen órákig sorban állnia az oltásra várva - ezt a lehetőséget keddtől megszüntetik.



Szerbiában jelenleg az orosz Szputnyik V, az amerikai-német Pfizer-BioNTech és a kínai Sinopharm oltóanyaga érhető el, az érdeklődők viszont az erre a célra létrehozott internetes oldalon az amerikai Moderna és a brit-svéd AstraZeneca oltóanyagát is választhatják, a belgrádi vezetés tervei szerint ugyanis ezeket is engedélyeznék az országban. Eddig több mint 276 ezren vették fel valamelyik védőoltást a hétmilliós Szerbiában.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma keddre Szerbiában 1523-mal 385 126-ra, Koszovóban 311-gyel 58 399-re, Észak-Macedóniában 63-mal 90 730-ra, Montenegróban 381-gyel 58 697-re, Bosznia-Hercegovinában pedig százzal 120 145-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 19-cel 3905-re, Koszovóban tízzel 1466-ra, Észak-Macedóniában hattal 2791-re, Montenegróban kettővel 770-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 17-tel 4526-ra nőtt.