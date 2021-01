Koronavírus-járvány

Az országos zárlat egyhetes meghosszabbítását tervezik Izraelben

Az országos zárlat egyhetes meghosszabbítását tervezik a súlyos betegek magas száma miatt Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.



A hosszabbítást az egészségügyi minisztérium és Benjámin Netanjahu miniszterelnök kérte, mert a csökkenő fertőzöttségi adatok ellenére még mindig nagyon magas a kórházakban ápolt súlyos betegek száma.



Beni Ganz védelmi miniszter kijelentette, hogy csak akkor hajlandó megszavazni az újabb hosszabbítást, ha a korábbi ígéretek szerint megduplázzák a járványügyi előírásokat be nem tartók ellen kiszabható bírságot.



A bírság növelését az ultraortodox és az arab pártok képviselőinek tiltakozása miatt nem határozták el eddig, noha ez a kérdés folyamatosan napirenden volt a helyi médiában és a kneszet vitáiban az elmúlt hónapokban.



Közben egyre nehezebben birkóznak meg az izraeli kórházak a koronavírus-járvány harmadik hullámának betegeivel, kedden a jeruzsálemi Hadassza kórház igazgatója a katonai rádióban bejelentette, hogy már nem tudnak több beteget fogadni.



Pénzügyi vita is nehezíti a helyzetet, mert a kórházak több pénzt követelnek a járvány okozta rendkívüli helyzetben. A Hadassza igazgatója levelében azt írta az egészségügyi minisztériumnak, hogy azért nem vállalhatják újabb betegek kezelését, mert kifogytak az ahhoz szükséges eszközökből és gyógyszerekből, január 10. óta nem tudtak új rendeléseket leadni pénz hiányában.



A világviszonylatban is különösen magas izraeli beoltottság nyomán egyre több adat és információ áll rendelkezésre az oltásokról. Izrael egyik egészségbiztosító-pénztáránál, a Makkabinál a beoltottak kevesebb mint 0,01 százaléka fertőződött meg a vakcina második dózisa után egy héttel koronavírussal, ami jobb arány a gyártó által ígért 95 százalékos védettségnél.



A 128 600, főként 55 évesnél idősebbekből és háttérbetegségekkel küszködő emberekből álló csoportból mindössze húsz korábban beoltott embert regisztráltak koronavírus fertőzéssel.



A mégis megfertőződött húsz ember többsége 55 évnél idősebb, felerészben krónikus betegségben szenved, de tíznek nincs háttérbetegsége. Enyhe lefolyású fertőzésük nyomán fejfájást, köhögést, gyengeséget vagy fáradtságot éreztek, egyikük sem került kórházba, és senkinek sem emelkedett a láza 38,5 fok fölé. Legtöbbjükről azért derült ki fertőzöttségük, mert kapcsolatba kerültek más, azonosított vírushordozókkal, és ezért tesztelték őket.



A Makkabihoz tartozó oltóhelyeken eddig 710 000 embert oltottak be először, és 277 000 embert másodszor a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal.



Hétfőn 65 660 embert oltottak be először és 109 874-et másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech vakcinájával Izraelben. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 2 663 294-en - az ország lakosságának 28,9 százaléka - kapták meg az első és 1 221 124-en a második dózis vakcinát.

Hétfőn 54 408 tesztből 4924 vírushordozót azonosítottak, ami 9,4 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 606 365-en fertőződtek meg koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. A harmadik járványhullám mostani, visszavonuló szakaszában 72 033 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1827 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1154-en súlyos állapotban vannak és 332 ember van lélegeztetőgépen. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 4498-an haltak meg Izraelben.