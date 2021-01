Koronavírus-járvány

Ukrajnában kevesebb új beteget regisztráltak, az egészségügyi miniszter optimista

Ukrajnában hétfőre a megelőző napoknál jelentősen kevesebb, mintegy 2,5 ezer új beteget és ismét száz alatti elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt, az egészségügyi miniszter szerint a csökkenés az épp most lejárt szigorított karantén eredménye.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 2516 új esettel 1 194 328-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 63 áldozattal 21 924-re. Eddig 953 297-en gyógyultak meg, közülük előző nap csaknem 5800-an, az aktív betegek száma így több mint 3300-zal 219 107-re csökkent.



Vasárnap az országban 1166 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús új beteg került kórházba, fele annyian, mint a megelőző napon.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy hétfőtől véget ért a január 8-án bevezetett, úgynevezett szigorított karantén, és mostantól megint a korábbi, adaptív karantén narancs színtű veszélyességi besorolásának megfelelő szabályok vannak érvényben az ország egész területén, egyelőre február 28-ig.



Ez egyebek mellett azt jelenti, hogy a tanulók visszatérhetnek az iskolapadokba, a vendéglátóegységek nap közben már fogadhatnak vendégeket, az üzletek korlátozás nélkül bármit árusíthatnak, valamint legfeljebb húsz fővel kulturális, sport- és egyéb rendezvények is tarthatók.



A tárcavezető közölte, hogy a kormányzat figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását, és kedvező esetben szó lehet további könnyítésről, azaz visszatérhetnek az egyes régiók helyzetéhez igazított, adaptív korlátozásokhoz. Ez nyáron volt érvényben Ukrajnában, amikor a régiókat és településeket négy különböző színű - vörös, narancs, sárga és zöld - veszélyességi kategóriába sorolták.



Sztepanov közölte, hogy január 18-24. között 30 612 új koronavírusos megbetegedést jegyeztek fel, csaknem 14 ezerrel kevesebbet, mint a megelőző héten. Tájékoztatása szerint 11 630 új beteg került kórházba, csaknem kétezerrel kevesebb, mint a megelőző héten, továbbá folytatódott az a tendencia is, hogy többen távoztak gyógyultan az egészségügyi intézményekből, mint ahány új beteg került be.



"A statisztikák meglehetősen kedvezőek, és a helyzet javulását jelzik" - szögezte le.