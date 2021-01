Koronavírus-járvány

Németországban is meghatározóvá válik a Nagy-Britanniában azonosított vírusváltozat

Németországban is meghatározóvá válik az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) először Nagy-Britanniában azonosított, a korábbiaknál fertőzőképesebb változata (B.1.1.7) a szövetségi kormány kancelláriaminisztere szerint.



Helge Braun az ARD országos köztelevízió vasárnap késő esti politikai vitaműsorában kiemelte, hogy az új mutáció egyre inkább terjed az országban.



Több kórházban is ez a változat okozott járványkitörést - mutatott rá, felidézve, hogy a hét végén teljes egészében karantén alá kellett helyezni egy berlini klinikát, mert egyszerre 14 fertőződést regisztráltak.



Mint mondta, több más országhoz hasonlóan Németországban is a B.1.1.7 lesz a meghatározó vírusváltozat, ami "gondokat okoz" majd, még nehezebbé teszi a járványügyi védekezést.



A kancellár, Angela Merkel legfőbb bizalmasai között számon tartott kereszténydemokrata (CDU) politikus - aki végzettségét tekintve orvos, és 2001-től 2009-ig a giesseni egyetemi klinika aneszteziológiai és intenzív terápiás intézetének tudományos munkatársaként dolgozott - hangsúlyozta: teljesen biztos abban, hogy ez a folyamat megy végbe a következő hetekben.



Ezért ki kell tartani a járvány elfojtását célzó országos zárlat mellett. Minél alacsonyabb a napi új fertőzések száma, annál kevésbé tud kibontakozni és új járványhullámot okozni az új mutáció - mondta.



A koalíciós társ szociáldemokraták (SPD) vezető egészségügyi szakpolitikusa, Karl Lauterbach - a bostoni Harvard Egyetem közegészségügyi intézetének (HSPH) docense - szerint is csak az országos zárlat fenntartásával lehet megküzdeni a Nagy-Britanniában, Dél-Afrikában és Brazíliában felbukkant új, veszélyesebb vírusváltozatokkal.



A parlamenti (Bundestag) képviselő a Bild című lapnak azt mondta, hogy "nagyon kemény és nagyon jól működő zárlatra lesz szükség, mert az új vírusváltozatok egészen más kaliberűek", az eddiginél jóval nagyobb veszélyt jelentenek.



Németországban december 16-án vezettek be a társadalmi és gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó zárlatot. Csak az alapvető árucikkeket forgalmazó boltok tartanak nyitva, a napközbeni gyermekellátás és a közoktatás ügyeleti üzemmódban működik, és munkába is csak azok járhatnak, akiknek otthoni munkavégzése nem megoldható. A korlátozások egyelőre február 14-ig érvényesek.



A szigorítások révén a járvány tavaly ősszel kezdődött második hulláma nagyjából tíz napja enyhül. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) hétfői adatai szerint az utóbbi 24 órában 6729 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez hatszázalékos csökkenés az egy héttel korábbi 7141-hez képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 141 665 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 217 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 52 087-re emelkedett.