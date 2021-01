Koronavírus-járvány

Izraelben tíz nappal meghosszabbították a szigorú zárlatot

Izraelben a kormány tíz nappal meghosszabbította a szigorú zárlatot a koronavírus-járvány mérséklése érdekében - jelentette a helyi média szerdán.



Az izraeli kormány kedd este szavazta meg a zárlat tíznapos meghosszabbítását január 31. éjfélig. A korlátozások tiltják az oktatási intézmények megnyitását a tanulók előtt.



Ennek ellenére az egyik legsúlyosabban fertőzött településen, Bné Brakban szerda reggel is több ezer gyerek ment iskolába a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet helyszíni beszámolója szerint.



"Azt tesszük, amit a rabbik mondanak. Nem teszünk fel kérdéseket" - mondta a lapnak egy gyermekét iskolába kísérő édesanya. "Amit Izrael bölcsei mondanak, azon áldás van, ezt tesszük" - tette hozzá.



A lap szerint Jeruzsálemben is nyitva van az oktatási intézmények vallásos negyedekben található ötöde, noha éppen ezekben a lakónegyedekben a legmagasabb a koronavírus-fertőzés aránya.



A városban kedden 4313 azonosított vírushordozó tanulót tartottak számon, közülük 3517 a továbbra is működő ultraortodox iskolákban tanul. A hétfőn azonosított 1142 ultraortodox fertőzött fele 18 éven aluli volt, miközben a 16 éven aluliak oltását egyelőre nem tervezik Izraelben.



Jelentős nyomás nehezedik a vallásos szféra vezetőire a közösségen belül a katonai rádió műsora szerint. Júda Mesi Zahav, az ultraortodoxok egyik ismert vezetője, mentőszolgálatuk megteremtője egyenesen a holokauszttagadókhoz hasonlította a koronavírust tagadó rabbikat, miután édesanyja is a járvány áldozatául esett.



A rendőrséghez és a különböző állami hatóságokhoz névtelen petíciók százait küldik a haredi közösségek nyilvános felszólalást nem vállaló tagjai az állami óvintézkedések, főként az iskolák bezárásának erőszakos betartatását követelve gyermekeik és saját maguk védelmében.



Az ultraortodox, helyi nevén haredi közösségek tekintélyes rabbijaik vezetésével évtizedek óta gyakorlatilag saját szabályaik szerint éltek és élhettek Izraelben, mint állam az államban.



Politikai vezetőik is a vallási tekintélyek utasításait követik, és a kormány politikai okokból nem erőlteti rájuk a járványügyi rendszabályokat, mert Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek szüksége van a pártjaikra következő kormánya megalakításához, illetve vallásos-jobboldali tömbjével más politikus esetleges kormányalakításának a megakadályozásához a március végére kiírt választások után.



Kedden 95 467 tesztből 8511 új vírushordozót azonosítottak Izraelben, ami 9,2 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 570 503-an fertőződtek meg igazoltan koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. Jelenleg 83 342 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja, 1904 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1185-en súlyos állapotban vannak, 309 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre. A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben (Covid-19) tavaly február óta 4144-en haltak meg Izraelben.