Koronavírus-járvány

Csehországban is megjelent a brit vírusmutáció

Mérsékelten újra javul a koronavírus-járványhelyzet Csehországban. Hétfőn bejelentették, hogy megbetegedett Tomás Petrícek külügyminiszter és Csehországban is megjelent a koronavírus brit mutációja.



Az öt sávra osztott százpontos hivatalos kockázati táblázat alapján Csehországban december 27-e óta ugyan a legszigorúbb, ötödik sávra érvényes óvintézkedések vannak érvényben, de a gyakorlatban hétfőn már ötödik napja az enyhébb negyedik sávnak felel meg reális járványhelyzet.



A kormány a sávokba való besoroláson és az ennek megfelelő óvintézkedéseken akkor változtat, ha a járványügyi adatok hét napon át jobbak, vagy három napon át rosszabbak, mint az érvényben lévő csomag.



Az egészségügyi minisztérium honlapján hétfő reggel megjelent kimutatás szerint a járvány terjedési mutatója jelenleg 0,71, míg december végén ez a szám meghaladta az 1,3-at. A kockázati táblázat további három legfontosabb paramétere közül javult a 100 ezer lakosra, illetve a 100 ezer, 65 éven felüli idős emberre eső fertőzöttek aránya is.



Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter szerint a kormány várhatóan szerdán vagy csütörtökön foglalkozik a témával.



"Az óvintézkedések esetleges enyhítésénél a kórházi helyzet alakulása kulcsfontosságú lesz" - mondta Havlícek vasárnap a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízióban.



A legfrissebb kimutatások szerint vasárnap 6330 személyt kezeltek a kórházakban, közülük mintegy 1100 állapotát minősítették az orvosok súlyosnak. A kórházakra nehezedő nyomás ugyan néhány napja mérsékelten csökken, de a hatóságok a helyzetet továbbra is súlyosnak tartják. Hétfőig a koronavírus-járvány szövődményeiben a hivatalos adatok szerint 14 449 személy halt meg.



Tomás Petrícek cseh külügyminiszter hétfőn személyesen jelentette be, hogy vasárnapi antigén, illetve PCR-tesztje is pozitív lett, ezért lemondta a következő napokban esedékes programját és karanténba vonult. A miniszter azt mondta fáradtnak érzi magát, de súlyosabb jelei a kórnak egyelőre nincsenek.



Klára Doláková, az Állami Egészségügyi Intézet szóvivője megerősítette, hogy Csehországban is megjelent a koronavírus brit mutációja. Jan Blatny, egészségügyi miniszter szerint a vírus brit mutációját az intézetben elemzett anyag mintegy tíz százaléka tartalmazza.



Andrej Babis kormányfő vasárnap este a közszolgálati televíziónak nyilatkozva jelezte, hogy a kormány várhatóan keddtől újra engedélyezi néhány további üzlet kinyitását. Konkrétan a papírboltokat, az alsóneműt, valamint a gyermek lábbelit és ruházatot árusító boltokat említette.

Kormányzati adatok szerint vasárnap estig több mint 105 ezer személyt kapott koronavírus elleni védőoltást Csehországban. Az első hullámban a leginkább veszélyeztetett egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit oltják be. Péntektől előjegyezhetik magukat oltásra a 80 évnél idősebbek is. Andrej Babis azt mondta, hogy vasárnap estig 154 200 ember regisztrált a rendszerben.



Csehországban január 22-ig szükségállapot van érvényben. Babis megerősítette, hogy a kormány kérni fogja a parlamenttől a szükségállapot további 30 nappal való meghosszabbítását. Több óvintézkedés ugyanis csak szükségállapot idején lehet érvényben.