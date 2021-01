Biztonsági fenyegetés miatt lezárták a Capitoliumot - videó

Két nappal a megválasztott elnök, a demokrata Joe Biden beiktatása előtt biztonsági fenyegetés miatt lezárták a washingtoni szövetségi törvényhozás, a Capitolium épületét. Szemtanúk szerint az épület felett füst gomolyog, a helyszínre a tűzoltókat riasztották. Úgy tudni, hogy egy híd alatt csaptak fel a lángok. Egyelőre nem világos, hogy a tüzet mi okozta.



Pillanatnyilag senkit nem engednek sem be, sem ki. A bent lévőket szöveges üzenetben értesítették, hogy maradjanak távol az ablakoktól.



A január 20-i beiktatás próbáját felfüggesztették a biztonsági fenyegetés miatt. Mindenkit evakuáltak.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY