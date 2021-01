Oroszország

A bíróság elrendelte Alekszej Navalnij harminc napra szóló letartóztatását

Harmincnapi letartóztatásra ítélte hétfőn egy bíróság Himkiben Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust, aki vasárnap este tért vissza németországi gyógykezeléséből, miután nyugati országok laboratóriumi vizsgálatainak egybehangzó eredménye szerint augusztusban megpróbálták megmérgezni Oroszországban.



A február 15-ig tartó időszakban a bíróság el fogja dönteni, hogy az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) igényének megfelelően módosítsa-e letöltendőre Navalnijra az úgynevezett Yves Rocher-ügyben kiszabott felfüggesztett börtönbüntetést.



Navalnij a bíróság határozatára válaszul a közösségi médiában még a tárgyalóteremből utcai tömegtüntetésekre szólította fel a híveit, mert szerinte a hatalom ettől "fél" a leginkább, és mert a tiltakozásnak ezt a formáját nem tudja figyelmen kívül hagyni. Leonyid Volkov, a Navalnijt támogató regionális csoportok vezetője a Twitteren közölte, hogy a megmozdulások időpontját szombatra tűzték ki.



Az ellenzéki politikus ügyvédje, Vagyim Kobzev kijelentette, hogy ügyfele nevében fellebbezni fog az ítélet ellen. Navalnij a bíróság döntését "a legmagasabb fokú törvénytelenségnek" minősítette, és kifogásolta hogy az eljárás rendjét szerinte megsértették, nem tettek eleget a bíró lecserélésére vonatkozó kérésnek.



Navalnij védelme egyebek között kifogásolta, hogy ügyvédjeit nem engedték be hozzá a rendőrségre, és a tárgyalásról is csak röviddel a tanácskozás megkezdése előtt értesítették ki őket. A bíróság a himki 2. rendőrparancsnokságon ült össze, ahol a politikus az éjszakát töltötte.



Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) vasárnap este közölte, hogy a politikus az ítéletig mindenképpen őrizetben marad. A hatóság a tárgyaláson Navalnij letartóztatásának elrendeléséért folyamodott.



Navalnij ellen december 29. óta elfogatóparancs volt érvényben Oroszországban. A FSZIN múlt héten nyújtott be keresetet, amelyben indítványozta az úgynevezett Yves Rocher-ügyben Navalnijra kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés letöltendővé változtatását.



A hatóság az orosz büntető törvénykönyvnek arra a paragrafusára hivatkozott, amely szerint retorzióval sújtható az elítélt, ha nem térítette meg a kárt, vagy ha újabb bűncselekményt követett el. A FSZIN korábban kifogásolta, hogy Navalnij megsértette a lakhelyelhagyási tilalmat, amikor szeptemberben Szibériába utazott, ahol egybehangzó külföldi vizsgálatok szerint megmérgezték.



Alekszej Navalnijt és öccsét, Oleget az Yves Rocher-ügyben 2014 decemberében csalás és pénzmosás címén ítélték el. Alekszejre három és fél év, öt évre felfüggesztett, az öccsére, Olegre pedig ugyanennyi időtartamú, de letöltendő börtönbüntetést szabott ki a bíróság. A vád szerint a fivérek 26,8 millió rubel kárt okoztak az Yves Rocher cég oroszországi leányvállalatának, és további 4,5 milliót egy másik cégnek (egy rubel jelenleg mintegy 4 forintot ér.)

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2017 októberében igazságtalannak minősítette az ítéletet, és felülvizsgálatot kért, de az orosz legfelsőbb bíróság mégis helybenhagyta a bírósági döntést, egy moszkvai bíróság pedig egy évvel meghosszabbította a próbaidőt.