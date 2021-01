Koronavírus-járvány

A 80 éven felüliek fele megkapta az oltást az Egyesült Királyságban

A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette be vasárnap Matt Hancock brit egészségügyi miniszter.



Hancock a Twitteren közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy "minden egyes szúrás" közelebb viszi az országot a normális életvitelhez.



A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) a brit oltási kampány december 8-i kezdetére elsőbbségi listát állított össze arról, hogy az egyes lakossági csoportok milyen sorrendben juthatnak hozzá a vakcinához.



A 25 oldalas útmutatás szerint a lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik mellett a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók állnak.



Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes a BBC televíziónak nemrégiben elmondta: ha a lakosság különösen veszélyeztetett csoportjai nagyon nagy számban megkapják az oltást, a koronavírus-járvány okozta halálozások és a kórházi kezelésre szoruló betegek száma akár 99 százalékkal is csökkenthető.



A brit egészségügyi minisztérium vasárnap közzétett összesítése szerint országosan meghaladta a négymilliót a koronavírus ellen beadott oltások száma.



A szaktárca közölte, hogy az előző 24 órában 324 233 embert oltottak be, így 3 559 179-re emelkedett azoknak a száma, akik az első dózist megkapták.



A második adagot eddig 447 261 embernek adták be, így a beadott első és második adagok száma átlépte a négymilliót.



A brit kormány nemrégiben arra helyezte át a hangsúlyt, hogy különösen a veszélyeztetett lakossági csoportokban minél többen a lehető leghamarabb hozzájussanak az első adag vakcinához, így a második adag beadása az első dózis után 12 héttel következhet a korábbi három hét helyett.

Így immár jóval többen részesültek a vakcinában, mint ahányan a járvány kezdete óta szűrővizsgálatokkal igazolt módon megfertőződtek a koronavírussal.



Az egészségügyi minisztérium adatai szerint az elmúlt egy évben eddig 3 357 361 ember szervezetében mutatták ki tesztekkel az új típusú koronavírus jelenlétét.



Boris Johnson brit miniszterelnök vasárnapi Twitter-bejegyzésében közölte, hogy országszerte percenként 140-en kapják meg a koronavírus elleni oltást.



A brit kormány meghirdetett célja az, hogy őszre a teljes felnőtt lakosság részesüljön a koronavírus elleni vakcinában.



Vasárnapi brit sajtóértesülések szerint azonban nem kizárt, hogy ezt a célt már a nyár elejére el lehet érni.



A The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lap kormányzati forrásokat idézve azt írta, hogy rövid időn belül heti 4-5 millió oltás beadására lesz kapacitás az Egyesült Királyságban, miután a jelenleg alkalmazott két vakcina, a Pfizer és a BioNtTech, valamint az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közös fejlesztésű oltóanyagai mellett a Moderna és a Johnson & Johnson vakcináinak forgalmazása is várhatóan elkezdődik.



A The Sunday Telegraph által idézett egyik kormányilletékes kijelentette: a négy oltóanyaggal lehetővé válik, hogy az Egyesült Királyságban élő 54 millió felnőtt mindegyike már júniusra megkapja a koronavírus elleni oltást.



A brit kormány eddig több mint 350 millió adag vakcinát rendelt.