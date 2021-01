Koronavírus-járvány

Egy év elteltével újra oltana a Moderna

A kezdő két adag ajánlásán nem terveznek változtatni, az egy év múlva beadanadó védőoltás a harmadik adag lehet, amely hosszabb távú immunitáshoz segíti a szervezetet. 2021.01.17 13:22 ma.hu

Nem ismert még, milyen hosszan nyújt védettséget a koronavírussal szemben az ellene kifejlesztett vakcina: a Moderna legfrissebb tervei szerint júliusban új kutatásba kezd, melynek keretében korábbi vakcinakísérletének résztvevőit hívják vissza egy újabb adagra oltásukból. Már meg is kezdődött az önkéntesek felkeresése – írja a CNBC.



"Az eddigi adatok alapján valószínűsíthető, hogy az oltás nyújtotta védettség legalább egy évig kitart – fogalmazott a Moderna orvosigazgatója, Tal Zaks. – Ahhoz, hogy megállapíthassuk, mikor szükséges emlékeztetőoltást beadni a védettség további biztosításához, még adatokra van szükségünk, ezeket az adatokat pedig meg kell szereznünk."



A Moderna kísérleti oltásának fejlesztésében részt vevő önkéntesek az első adag vakcinát tavaly március közepén kapták meg, négy héttel később pedig a második adagot is beadták nekik. A kísérlet során többféle dozírozást is kipróbált a cég, végül a 100 mikrogrammos változatot engedélyeztették. Azok, akik ennél kisebb adag hatóanyagot kaptak a kísérlet során, hamarabb kapják majd meg a harmadik oltást, mint azok, akik 100 mikrogrammnyit vagy többet.



A beadni tervezett emlékeztetőoltás ugyanaz, mint aminek engedélyét nemrég megkapták, de a cég vezetője, Stephane Bancel úgy véli, az évek múlásával szükség lehet majd arra, hogy változtassanak az összetételen a megjelenő új variánsok függvényében. Bancel szerint a koronavírus elleni oltás olyan lesz majd ebben a tekintetben, mint az influenza elleni.



Az emlékeztetőoltással kapcsolatos kutatás fényt derít majd arra, hogy milyen immunválaszt generál egy egy év elteltével beadott adagnyi vakcina, illetve további adatokkal szolgál majd biztonság szempontjából.