USA

Elnökségének utolsó hetére mélypontra csökkent Trump népszerűsége

Elnökségének utolsó hetére soha nem látott mélypontra süllyedt Donald Trump amerikai elnök népszerűsége - derül ki a FiveThirtyEight választási elemző portál szombati összesítéséből.



A tucatnyi közvélemény-kutatás adatait összegző adatsorból az derül ki, hogy a felmérések átlagában a megkérdezettek 58 százaléka nem ért egyet Donald Trump elnöki tevékenységével, míg az egyetértők aránya 38 százalék. Január 5-én, a Capitolium ostromát megelőző napon ez az arány még 53,2, illetve 42,6 százalék volt.



A felnőtt lakosság körében végzett kutatások 59,5 százalékos elutasítást és 36,5 százalékos támogatottságot mutattak szombaton. A regisztrált vagy valószínűleg szavazó amerikaiak körében valamivel kisebb a különbség: 56,5 százalékos az elnök elutasítottsága és 39,7 százalékos a támogatottsága.



Az egyes felmérések is azt mutatják, hogy az elnök népszerűsége jelentősen csökkent a Capitolium ostroma után. Például az Ipsos közvélemény-kutató a január 4-5-én készített felmérésében az elnök támogatóinak táborát 38 százalékra, a tevékenységét nem helyeslőkét pedig 57 százalékra mérte, pár nappal később a támogatók aránya 34 százalékon állt 61 százalék ellenében. A Yougov 39, illetve 55 százalékot mért a hét közepén, míg január elején 42, illetve 52 százalékot. A Morning Consult január első hetében végzett felmérésében a támogatók aránya 41 százalék volt, az ellenzőké pedig 53 százalék, a január 12-14-i felmérésben a megkérdezetteknek már csak a 34 százalékos helyeselte, 60 százaléka pedig nem támogatta az elnök tevékenységét.



Az adatokból az is kiderül, hogy Trump tevékenységét 2017-es beiktatásakor a relatív többség még támogatta, de már 2017 februárjára azok kerültek többségbe, akik helytelenítik az elnök politikáját, és ez a ciklus utolsó napjáig így is maradt. Az adatok arra is rámutatnak, hogy az elnök tevékenységét támogatók és helytelenítők száma tavaly április elején került a legközelebb egymáshoz, amikor csak a relatív többség, 49,7 százalék mondta azt, hogy nem ért egyet Trump tevékenységével és 45,8 százalék mondta azt, hogy támogatja, amit az elnök tesz.



Bár elnökségéből még pár nap hátra van, a trend alapján Donald Trump 40 százalék alatti népszerűségi mutatóval hagyja el a Fehér Házat. A második világháború óta, a modern közvélemény-kutatások történetében még soha nem fordult elő, hogy egy elnök támogatottsága 40 százalék alatt, elutasítottsága pedig 50 százalék felett legyen első ciklusának végén. A távozó elnökök közül Donald Trump mellett Jimmy Carter volt az egyetlen, akinek a népszerűsége nem érte el az 50 százalékot mandátumának végén.